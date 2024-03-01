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Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке

Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке

Автор:
01 марта 2024 17:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Джейсон Стейтем   Прикол   Юмор   интересное   подборка   соцсети   
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Уже довольно давно Джейсон стал объектом настоящего троллинга со стороны русскоязычных. Под каждым постом в инстаграме Джейсона происходит настоящее безумие.
Хотя помимо однообразных комментариев сам образ Джейсона стал мемом.
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С такой "мудростью" сложно не согласиться.
Часто англоязычные подписчики Стейтона недоумевают на тему того, что же на самом деле происходит... Кое-кто высказывает предположение, что его аккаунт взломали, тогда как другие уверяют, что он подвергся атаке ботов. Но разве это боты? Разве у вас не возникает желание зайти на страничку известного актёра и поделиться очередной "мудростью"?

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Метки: Джейсон Стейтем   Прикол   Юмор   интересное   подборка   соцсети   
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1  комментарий
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Олегbl4 58 минут назад
Чак Норрис все равно круче!
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