Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке

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Уже довольно давно Джейсон стал объектом настоящего троллинга со стороны русскоязычных. Под каждым постом в инстаграме Джейсона происходит настоящее безумие.
Хотя помимо однообразных комментариев сам образ Джейсона стал мемом.
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С такой "мудростью" сложно не согласиться.
Часто англоязычные подписчики Стейтона недоумевают на тему того, что же на самом деле происходит... Кое-кто высказывает предположение, что его аккаунт взломали, тогда как другие уверяют, что он подвергся атаке ботов. Но разве это боты? Разве у вас не возникает желание зайти на страничку известного актёра и поделиться очередной "мудростью"?
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