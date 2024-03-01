Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке

Часто англоязычные подписчики Стейтона недоумевают на тему того, что же на самом деле происходит... Кое-кто высказывает предположение, что его аккаунт взломали, тогда как другие уверяют, что он подвергся атаке ботов. Но разве это боты? Разве у вас не возникает желание зайти на страничку известного актёра и поделиться очередной "мудростью"?