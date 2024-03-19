"Сезон загара объявляется открытым"

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Если в этом году у вас нет денег для поездки на курорт, но хочется иметь красивый загара, то у нас есть как минимум несколько альтернативных вариантов решения данной задачки.
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Тут скорее сезон проветривания.