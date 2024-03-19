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Сезон загара объявляется открытым

Сезон загара объявляется открытым

Автор:
19 марта 2024 21:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   весна   загар   интересное   подборка   
2688
18
Если в этом году у вас нет денег для поездки на курорт, но хочется иметь красивый загара, то у нас есть как минимум несколько альтернативных вариантов решения данной задачки.
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Метки: Прикол   Юмор   весна   загар   интересное   подборка   
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8  комментариев
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59k
Похабыч 2 часа назад
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Сеня Полчаса назад
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2k
Игорь Меншиков 47 минут назад
На 11,, главное чтоб Карлсон в это время не влетел
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7k
Трям Час назад
Скорострел с недержанием...
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35k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Снег уже осел, но в следующем году, мля буду, так же сделаю..!
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Teodor Час назад
Комментарий к фото
Да хер с ними, со штанами, но строительный или рыночный загар всегда по цвету от пляжного отличишь...
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3
Без Паники 2 часа назад
Комментарий к фото
"Сезон загара объявляется открытым"

Тут скорее сезон проветривания.
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