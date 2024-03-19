Если в этом году у вас нет денег для поездки на курорт, но хочется иметь красивый загара, то у нас есть как минимум несколько альтернативных вариантов решения данной задачки.

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2. 1. Фото свежее. Сезон загара объявляется открытым... И премия Дарвина тоже 0 Источник:

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3. 2. Каждый год на пляжах страны 0 Источник:

4. 3. Не только человекам требуется загар 0 Источник:

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7. 6. Когда у тебя вместо балкона студия загара 0 Источник:

8. 7. Казалось бы... что тут странного? 0 Источник:

9. 8. Приближаем 0 Источник:

10. 9. Ещё чуть-чуть ближе 0 Источник:

11. 10. Бюджтные варианты 0 Источник:

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13. 12. Жёстко 0 Источник:

14. 13. Когда не надевал всё лето рубашку и футболку, зато носил штаны 0 Источник:

15. 14. Снова кого-то разморило 0 Источник:

16. 15. Отсутствие лета не является аргументом для отсутствия загара 0 Источник:

17. 16. Где-то возле Санкт-Петербурга 0 Источник: