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Всё про клиентоориентированность и умение говорить "пожалуйста"

Всё про клиентоориентированность и умение говорить "пожалуйста"

Автор:
20 марта 2024 21:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   клиентоориентированность   подборка   сфера обслуживания   
2190
17
Сфера обслуживания и общепита прекрасна тем, что даже самый эмоционально стойкий человек ломается под натиском хамства и неадекватности. Примеры? Их есть у меня!
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   клиентоориентированность   подборка   сфера обслуживания   
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3  комментария
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3k
Rom 37 минут назад
Спецзаказ говноеду порадовал )
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Мойша 10 минут назад
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И чем недовольны? Какой запрос - такой и ответ. Главное - информацию получили в интересуещем объеме.
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60k
Мойша 15 минут назад
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Так пусть почта ограничится своими прямыми обязанностями - доставкой почтовых отправлений. А то нахапали: магазин продукты, оплата счетов, выдач.а пенсий, оплата штрафов и тд, и тп. Так работникам почты некогда заниматься своей прямой работой. Плюс ввели дополнительную обязательную информацию отправителя. Может эта информация и нужна в нынешней обстановке, но это время. А вот ставок дополнительных операторов не ввели. Зато главный почтарь отчитался. И премию себе получил, и не хилую.
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Никифоридис
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4285 постов (4205 в горячем)

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