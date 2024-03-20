Всё про клиентоориентированность и умение говорить "пожалуйста"

2190
17
Сфера обслуживания и общепита прекрасна тем, что даже самый эмоционально стойкий человек ломается под натиском хамства и неадекватности. Примеры? Их есть у меня!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Запахло весной! Чувствуете? Не-е-ет, это кто-то туалет не закрыл
- Приключения родителей в декретном отпуске и после
- Бесполезные советы для любителей взломать и нагреть суровую реальность
- Забавные совпадения, которые могли и не произойти
- Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Новости партнёров
реклама