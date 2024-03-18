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Нотариусы — люди, которые не уступают по своему уровню полезности риэлторам

Нотариусы — люди, которые не уступают по своему уровню полезности риэлторам

Автор:
18 марта 2024 20:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   нотариат   нотариус   подборка   
3209
16
Если однажды из нашего мира однажды исчезнут нотариусы, то... совершенно ничего не изменится. Нет, ну на самом деле, какой от них толк?
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   нотариат   нотариус   подборка   
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15  комментариев
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11k
Juli 2 часа назад
Еще бы отвечали хоть за что-нибудь..Кроме как - скорее всего я взял денег за то, что лицо, похожее на фотографию с документа, похожего на паспорт, ставит рукой , вроде как своей, закорючку, похожую на подпись. Ну и по даннным росреестра лицо на не является недееспособным и на госуслугах паспорт действителен.
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30k
Aqueronte 22 минуты назад
Самые бесполезные это нотариусы, график неудобный, цены конские, необходимость сомнительная.
Оформлял договор купли продажи много лет назад, договор потерял за давностью лет.
Захотел восстановить, так нотариус снял с себя полномочия, у нового нотариуса данных нет, какая то гос структура тоже архива не имеет.
В итоге договор восстановить не удалось. И вопрос, за что я заплатил тогда деньги?
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11k
RIZ deadening 44 минуты назад
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768
Александр Час назад
У нас есть забавный нотариус, у входа стоит его лексус, внутри все обвешано иконами в 4 слоя, тоже самое в его кабинете, как будто в храм попал. А сам нотариус, с пропитым синюшным голосом, выглядит как отсидевший 125 сроков, при нем все время 2 человека, чуить ли не руки ему передвигают и придерживают чтоб не упал...)
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59k
Похабыч Час назад
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21k
Luc72 2 часа назад
Саморегулируемые организации давно пора разогнать как организации, занимающиеся рекетом "молодых" по праву дедовщины.
Нотариусы, адвокаты, аудиторы всяческие... Даже, млять тепловой паспорт дома (уровень теплопотерь) чтобы сделать, надо не только аппаратуры купить на десяток другой тысяч евро, но и в какую то там саморегулируемую организацию вступить, естессно с неввипенными вступительными и членскими взносами. Изучал как то вопрос, когда лет 7 - 8 назад надо было всем сделать срочно паспорта зданий, что жилых, что производственных и пр.
А землемеры, мля, когда все повально мвидетельства нового образуа получали пока амнистия... Тоже своя мафиозная структура, и тоже называется СРО
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67
Gordon Freeman Luc72 Час назад
Так их колличество ограничено 1 нотариус на 20 тыс населения, т. е. то что сначала какой-то нотариус должен умереть это совсем не шутка, вы же понимаете что с такой должности не уходят добровольно
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Повезло нижней бабе с фамилией. Только из-за неё на работу и взяли.
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121
r3mba4 Андрей Иванов 55 минут назад
какая то пошлость на ум приходит. И ещё, индейцы своим скво зубы передние выбивали, чтобы мясо не ели.)
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