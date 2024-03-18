Нотариусы — люди, которые не уступают по своему уровню полезности риэлторам

Если однажды из нашего мира однажды исчезнут нотариусы, то... совершенно ничего не изменится. Нет, ну на самом деле, какой от них толк?

1. Не все знают, но число нотариусов всегда ограничено 0 Источник:

2. Теперь понятно, почему всё так дорого 0 Источник:

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3. Видимо, мобильный пункт 0 Источник:

4. Свадьбы оформляет? 0 Источник:

5. Совпадение? 0 Источник:

6. А почему слово "тупые" в кавычках? 0 Источник:

7. Много нотариусов мало не бывает 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Действительно 0

10. И подарочные упаковки чая 0 Источник:

11. Иду 0 Источник:

12. Вопрос на миллион 0 Источник:

13. А может и за 5000 или за 100000. Кстати, сколько у вас денег? 0 Источник:

14. Вот так заверил 0 Источник:

15. Для чего на самом деле нужны нотариусы 0 Источник: