Нотариусы — люди, которые не уступают по своему уровню полезности риэлторам

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Если однажды из нашего мира однажды исчезнут нотариусы, то... совершенно ничего не изменится. Нет, ну на самом деле, какой от них толк?
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Оформлял договор купли продажи много лет назад, договор потерял за давностью лет.
Захотел восстановить, так нотариус снял с себя полномочия, у нового нотариуса данных нет, какая то гос структура тоже архива не имеет.
В итоге договор восстановить не удалось. И вопрос, за что я заплатил тогда деньги?
Нотариусы, адвокаты, аудиторы всяческие... Даже, млять тепловой паспорт дома (уровень теплопотерь) чтобы сделать, надо не только аппаратуры купить на десяток другой тысяч евро, но и в какую то там саморегулируемую организацию вступить, естессно с неввипенными вступительными и членскими взносами. Изучал как то вопрос, когда лет 7 - 8 назад надо было всем сделать срочно паспорта зданий, что жилых, что производственных и пр.
А землемеры, мля, когда все повально мвидетельства нового образуа получали пока амнистия... Тоже своя мафиозная структура, и тоже называется СРО