Приключения родителей в декретном отпуске и после

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Некоторые становятся родителями по случайности... Глупой случайности... Тогда как другие выбирают родительство осознанно. Пост о тех и других. С родителями случается такое, что... впрочем, смотрите сами.
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