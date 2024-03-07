Приключения родителей в декретном отпуске и после

Некоторые становятся родителями по случайности... Глупой случайности... Тогда как другие выбирают родительство осознанно. Пост о тех и других. С родителями случается такое, что... впрочем, смотрите сами.

0

1. Настоящий цифровой концлагерь глазами детей 1 Источник:

×

×

2. ^_^ 0 Источник:

3. Действительно, острый вопрос 1 Источник:

4. Классная многоходовочка 0 Источник:

5. Вот и пообщались 0 Источник:

6. Отдыхает в декрете 0 Источник:

7. Пиво с пончиками? Да Сашка тот ещё извращенец 1 Источник:

8. Когда бомбануло 0 Источник:

9. Кто из родителей хотел поспать в выходной день? 0 Источник:

10. Расставил приоритеты 0 Источник:

11. Ахаха 0 Источник:

12. Что это такое? 0 Источник:

13. Худшая сказка 0 Источник:

14. И теперь есть отличный альбом 0 Источник:

15. Придавило заботой 0 Источник:

16. 1 Источник: