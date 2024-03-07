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Приключения родителей в декретном отпуске и после

Приключения родителей в декретном отпуске и после

Автор:
07 марта 2024 15:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   родители   родители и дети   
1575
18
Некоторые становятся родителями по случайности... Глупой случайности... Тогда как другие выбирают родительство осознанно. Пост о тех и других. С родителями случается такое, что... впрочем, смотрите сами.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   родители   родители и дети   
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3  комментария
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30k
Сталкер 2 часа назад
И дневник свой старый можно достать, посмотреть.


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30k
Сталкер 2 часа назад
Школота. Раньше машины по звуку узнавали: "Москвич", "Жигули", "Волга"...


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484
Илья Ерохин Сталкер 2 минуты назад
Особенно автобус ЛиАЗ с его характерным бутылочным звуком))))
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Бернгард Кёне

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