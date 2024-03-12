Забавные совпадения, которые могли и не произойти

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Примеры интересных совпадений, случившихся на дороге, в интернете, баре, рыбалке и даже в лесу. Кстати, если вы стали жертвой слива банка, напишите в комментариях.
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12. Когда рыбачишь на одном и том же месте с разницей в год, но при этом выпускаешь рыбу обратно
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