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Забавные совпадения, которые могли и не произойти

Забавные совпадения, которые могли и не произойти

Автор:
12 марта 2024 21:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   совпадение   так не бывает   
4842
18
Примеры интересных совпадений, случившихся на дороге, в интернете, баре, рыбалке и даже в лесу. Кстати, если вы стали жертвой слива банка, напишите в комментариях.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   совпадение   так не бывает   
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4  комментария
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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5k
Искандер 8 минут назад
17, не сразу "допёр, но когда дошло
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8k
Mauritanien 22 минуты назад
Комментарий к фото
Там знак СТОП((((
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2k
Alex 2 часа назад
Комментарий к фото
так они уже поменялись
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