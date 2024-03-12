Забавные совпадения, которые могли и не произойти

Они стране Победу, а что страна в ответ?

Кто в Австралии родился, тот не боится фильмов ужасов

С каждым днём мы становимся всё дальше от бога

Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства

Чуть-чуть подмотаем изолентой, будет лучше заводской

Запахло весной! Чувствуете? Не-е-ет, это кто-то туалет не закрыл