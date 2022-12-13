Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря

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В этот день в 1642 году была открыта Новая Зеландия. Жаль, что Абеля Тасмана была такая скудная фантазия. Мог же дать островам какое-то задорное название... броское! Но так уж вышло... Чем этот факт связан с подборкой, обнаруженной в самых саркастичных уголках интернета? Да ничем, погнали уже!
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