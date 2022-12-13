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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 декабря

Автор:
13 декабря 2022 18:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   соцсети   юмор из соцсетей   
5002
20
В этот день в 1642 году была открыта Новая Зеландия. Жаль, что Абеля Тасмана была такая скудная фантазия. Мог же дать островам какое-то задорное название... броское! Но так уж вышло... Чем этот факт связан с подборкой, обнаруженной в самых саркастичных уголках интернета? Да ничем, погнали уже!
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   соцсети   юмор из соцсетей   
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14  комментариев
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38k
Александр Час назад
Может кто перевести с новопидорского?
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12k
Мистер Фикс 7 минут назад
Автор, если ЭТО свежак, то мы видим процесс деградации в действии. С каждым разом все тошнотворнее
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32k
ACU900 Полчаса назад
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21k
homerchik 58 минут назад
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7k
Vалѣнтиныч 58 минут назад
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Мне стало стыдно! Я себя считал не совсем убитым олдом. Но в данном мессадже не понял ни *эра...
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38k
Александр Час назад
Я этого вообще не понимаю в наше время. Моя подготовка к НГ выглядит примерно так. 30 вечером мы придумываем, что хотим на стол. Что приготовим сами, а что возьмем готовым. 31, часов в 10 утра заказываю все что нужно в нужных точках и через часа три специально обученный человек привозит все в лучшем виде. Ходить толкаться в этих идиотских очередях, тратить время и нервы, вместо того, чтобы отдыхать с бокальчиком хорошего коньячка - по мне так бред.
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267
volvulus Александр 21 минуту назад
Заказ, сделанный утром 31 декабря, в большом городе с большой долей вероятности может не приехать. (на личном опыте)
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