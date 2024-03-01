"Если вам предлагают бесплатное мороженое, рядом - смерть": экс-работник круизного лайнера раскрыла секрет "кухни" больших кораблей

В круизы очень часто отправляются пенсионеры. Люди всю жизнь копят на старость, а потом с удовольствием прожигают деньги, путешествуя с комфортом. Минус такого времяпрепровождения один: никогда не знаешь, когда за тобой придёт старуха с косой.

Вот и на круизных лайнерах нет-нет да случается такое, что пассажир, вчера еще бодрый, сегодня уже отошел в мир иной. Если судно в этот момент находится в океане, команде ничего не остаётся, как попытаться сохранить тело до возвращения в порт. А хранят его в специальной холодильной камере - такие есть на каждом судне. Однако если случается форс-мажор, и умирает много пассажиров, то команде приходится изворачиваться и спешно раздавать пассажирам мороженое, чтобы освободить дополнительное место в морозильной камере, где традиционно лежит мясо и другие съестные припасы, требующие специального режима хранения.