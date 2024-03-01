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"Если вам предлагают бесплатное мороженое, рядом - смерть": экс-работник круизного лайнера раскрыла секрет "кухни" больших кораблей

"Если вам предлагают бесплатное мороженое, рядом - смерть": экс-работник круизного лайнера раскрыла секрет "кухни" больших кораблей

Автор:
01 марта 2024 14:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   круиз   круизное судно   мороженое   плавучий морг   путешествие   смерть на корабле   
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Круизные корабли - целое мини-государство со своими порядками. Для пассажиров там создают максимально комфортные условия, но если вдруг решат побаловать их бесплатным мороженым, то вовсе не из-за щедрости компании. Причина более серьезная.

В круизы очень часто отправляются пенсионеры. Люди всю жизнь копят на старость, а потом с удовольствием прожигают деньги, путешествуя с комфортом. Минус такого времяпрепровождения один: никогда не знаешь, когда за тобой придёт старуха с косой.


Вот и на круизных лайнерах нет-нет да случается такое, что пассажир, вчера еще бодрый, сегодня уже отошел в мир иной. Если судно в этот момент находится в океане, команде ничего не остаётся, как попытаться сохранить тело до возвращения в порт. А хранят его в специальной холодильной камере - такие есть на каждом судне. Однако если случается форс-мажор, и умирает много пассажиров, то команде приходится изворачиваться и спешно раздавать пассажирам мороженое, чтобы освободить дополнительное место в морозильной камере, где традиционно лежит мясо и другие съестные припасы, требующие специального режима хранения.


«Обычно на лайнере для такого случая имеются холодильные камеры. Там помещается от пяти до семи трупов, но за круиз из обычно бывает больше, а значит команде приходится освобождать место», - рассказала бывшая сотрудница круизного лайнера Дара Такер (@darastarrtucker) в TikTok.


Как правило, если на корабле кто-то умирает, от остальных пассажиров это печальное событие держится в тайне - в конце концов, люди заплатили деньги за отдых, поэтому они не должны испытывать стресс. А что в морозильной камере к концу круиза набирается несколько покойников - для команды дело привычное. Главное, чтобы мест для трупов хватило.



Рассказ Такер быстро стал вирусным. Многие интернет-пользователи ей не поверили, однако среди подписчиков нашлись люди, которые также работали на круизных судах. И они подтвердили, что обычно для хранения тел есть специальный "морг" на нижней палубе судна. Он расположен рядом со складами для продуктов питания, алкоголя и других припасов.но если его не хватает, приходится импровизировать.



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Метки: интересное   круиз   круизное судно   мороженое   плавучий морг   путешествие   смерть на корабле   
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10  комментариев
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911
Шурман 2 часа назад
Блин да это все знали и знают , вот только не специальный холодильник а настоящий морг с морозильной камерой , второе на каждом круизом судне есть что то напоминающие кпз потому что буйных хоть отбавляй и сами были тому свидетелями и охрана у них вооруженная типа местные менты только водоплавающие . Обычно таких буйных садят на сутки потом ходят спокойные , всякое случается . Один раз пошли с женой посмотреть бразильское шоу а потом там был типа стриптиз и англичане так ужрались то что приставали к всем парам ну и закончилось тем что пришли накаченные хлопцы и не в наручники запаковали а в такие пластиковые хомутки и увели , с утра я эту компашку не видел ни за завтраком ни за обедом и даже в баре , через сутки появились полностью трезвые но бледные .
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−5
Shyrich 12 минут назад
В обычном фризере, который в любом захудалом ресторанчике есть, можно минимум пару десятков покойничков расположить, и никто не пожалуется.
А на лайнере, где несколько тысяч человек, каждый день жрут от пуза, места в морозилках ВСЕГДА в избытке.
Про мороженное чисто ради хайпа придумали, как и всю статью.
Но придумали классно. Завирусилось однако.
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−5
Shyrich 19 минут назад
А что поделать то? Это норма! Еще ни кто не обманул бледную с косой!
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10k
Zhora 21 минуту назад
"Там помещается от пяти до семи трупов, но за круиз их ОБЫЧНО бывает больше"
----------------

Фигассе! Не, я точно не хочу в круиз
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6k
livaneth 23 минуты назад
А это тогда кого хоронят вдали от берега?
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
Ну и сколько 1- 3 - 5 тысяч отдыхающих сжирают мороженого каждый день? Гораздо больше, чем десяток трупов занимают места!!!
Посему - пи"дежь, не верю. ( не про трупы в морозилках, а про раздачу мороженого по этой причине )
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5k
Ухалус Посовиномус Час назад
Лайнер шел, девятый номер
На фордеке кто-то помер.
Тянут, тянут мертвеца,
Ламца-дрица-гоп-ца-ца!
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13k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Мдя... Пиндостан открыли, однако. Места для хранения замороженных жмуров ДОЛЖНЫ быть на таких кораблях. Их в океане не похоронишь. Пассажиры. Они обязаны быть доставленными для экспертизы. Иначе засудят. Это в книжках пиратов хоронили с ядром в ногах. Те славные времена прошли. Теперь пиратов расстреливают и выбрасывают рыбкам на корм.
Шутка глупого юмора.
Серьёзно. Умер человек. Его в багаже не повезёшь. Завоняется. Дискомфорт, однако. Отправляется в морозилку. Лично я не вижу ничего странного. А истерящая на эту тему тупая негритосина, ну на то она и негритосина. Ума то нет. Это она ещё не знает, что продукты, упавшие на пол, никто не выбрасывает. И не моет. Если рядом камер нет.
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