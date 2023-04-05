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В ящике через океан за американской мечтой

В ящике через океан за американской мечтой

Автор:
05 апреля 2023 16:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   США   интересное   история   отвага   путешествие   
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Дорога из Германии в США больше ста лет назад стоила 120 марок (самый дешёвый билет). Немцу Иоганну Беку такая сумма была не по карману, но ему настолько хотелось оказаться в Америке, что пришлось выкручиваться.

Бек узнал, что, оказывается, можно отправить себя грузом меньше чем за половину стоимости самого дешёвого билета. Немец смастерил специальный ящик с ручкой внутри, чтобы он мог открывать и закрывать крышку самостоятельно. Потом отдал распоряжение, чтобы его в нужный день передали на корабль "Палатия". Случилось это в 1901 году.


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Бек взял с собой 12 банок сгущёнки, 10 литров воды, хлеб, колбасу, 36 плиток шоколада, коробку фиников и немножко виски. 16 дней он провёл в своём ящике в корабельном трюме и успешно добрался до вожделённой Америки. Позже он рассказал о своём необычном опыте:


Первые двое суток я почти всё время спал. Одно меня отвлекало - шум крыс. Я слышал, как они бегали по грузу, как их когти царапали дерево упаковочных ящиков. Они пробежали и по моему ящику и пытались пробраться внутрь, наверное учуяв еду. Я боялся шуметь, чтобы их спугнуть, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь из матросов услышал меня.


Немец не подумал о некоторых сложностях, подстерегавших его на пути. В той части корабля, где он "жил" было намного холоднее, чем он предполагал. И путешествие длилось не 14 дней, как было заявлено, а 16, так как время маршрута увеличилось из-за шторма. Незадолго до конца путешествия он понял, что запасы его на исходе, а берега не видно.


Наверное, на тринадцатый день я понял, что у меня не осталось ни капли воды. У меня был соблазн выползти из своего ящика и постучать по палубе прямо надо мной, чтобы попросить помощи, но я сказал себе: "Нет. Если ты будешь стучать, они поймают тебя и отправят обратно в Германию. Сейчас ты почти в Америке. Потерпи немного".


Не хочется думать о том, как путешественник справлял естественную нужду...

Когда корабль прибыл в США, слабый и обезвоженный Бек выкарабкался из ящика и стал умолять шокированных моряков дать ему немного воды. Его передали врачам и Иоганн вскоре пришёл в себя. Но его решительность не растопила сердца департамента иммиграции - мужчину задержали, чтобы он оплатил десятидолларовый штраф. Но новость о таком оригинальном способе путешествия стала очень популярной и владельцы отеля Neumuller & Schaeffer внесли штраф за Бека.

Отелю позволили устроить Иоганна к себе в качестве нового сотрудника. Бек поделился с журналистами своими планами: работать и копить деньги, пока появиться возможность официально подать на гражданство. И как только этот счастливый миг наступит, то он планирует привезти сюда свою любимую, оставшуюся в Германии (хотелось бы верить, что в каюте, а не в ящике).

Иоганн Бек стал сенсацией-однодневкой, СМИ быстро забыли про него. Поэтому нет достоверных данных о том, чем же закончилась история новоявленного Диогена и как он устроил свою жизнь в Америке. Хочется верить, что все его планы сбылись, и невеста приехала к своему креативному любимому.

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Метки: Жизнь   Прошлое   США   интересное   история   отвага   путешествие   
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4  комментария
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alex9845 50 минут назад
Скорее всего ящик он покидал.Невозможно более двух недель не срать и ещё чтоб не воняло.
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32k
Юр21 38 секунд назад
Повезло немцу, а если бы его ящик поставили под грудой вещей и до конца плавания он бы не смог выбраться?
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12k
Ivan Час назад
Там много мечтателей...

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