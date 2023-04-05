В ящике через океан за американской мечтой

Немец не подумал о некоторых сложностях, подстерегавших его на пути. В той части корабля, где он "жил" было намного холоднее, чем он предполагал. И путешествие длилось не 14 дней, как было заявлено, а 16, так как время маршрута увеличилось из-за шторма. Незадолго до конца путешествия он понял, что запасы его на исходе, а берега не видно.





Наверное, на тринадцатый день я понял, что у меня не осталось ни капли воды. У меня был соблазн выползти из своего ящика и постучать по палубе прямо надо мной, чтобы попросить помощи, но я сказал себе: "Нет. Если ты будешь стучать, они поймают тебя и отправят обратно в Германию. Сейчас ты почти в Америке. Потерпи немного".



Не хочется думать о том, как путешественник справлял естественную нужду...