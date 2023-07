К своему первому путешествию готовится новый круизный лайнер

Гигантский круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей») принадлежит компании Royal Caribbean. Она также владеет другим судном, которое сейчас считается самым большим в мире. Длина 18-палубного Wonder of the Seas («Чудо морей») составляет 362 м, однако новое детище переплюнет своего собрата. Судите сами: длина Icon of the Seas - 365 м, а валовый тоннаж судна (то есть вместимость) составляет 250 800 тонн, что на 14 000 тонн больше «Чуда». Новый лайнер по всем параметрам примерно на 6% больше Wonder of the Seas. И еще один интересный факт: «Икона морей» весит в 5 раз больше легендарного «Титаника».