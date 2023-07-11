К своему первому путешествию готовится новый круизный лайнер

На судне могут разместиться 7600 пассажиров, а экипаж "Icon of the Seas" составит 2350 человек.
Круизный лайнер "Icon of the Seas" - это настоящая плавучая империя, в которой все подчинено удобству пассажиров.
На 20--палубном корабле есть 7 бассейнов, огромные водные горки и водопады, а также 9 огромных джакузи, 40 ресторанов, боулинг и кинотеатр. Кроме этого, пассажиров будут ожидать представления в акватеатре - там будут проводить шоу с участием акробатов и прыгунов в воду на фоне 16-метрового водопада.
Словом, на корабле есть всё, чтобы пассажиры не скучали и наслаждались путешествием на 100%.
Вместимость лайнера позволяет разместить на борту почти 8 тысяч человек.
Гигантский круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей») принадлежит компании Royal Caribbean. Она также владеет другим судном, которое сейчас считается самым большим в мире. Длина 18-палубного Wonder of the Seas («Чудо морей») составляет 362 м, однако новое детище переплюнет своего собрата. Судите сами: длина Icon of the Seas - 365 м, а валовый тоннаж судна (то есть вместимость) составляет 250 800 тонн, что на 14 000 тонн больше «Чуда». Новый лайнер по всем параметрам примерно на 6% больше Wonder of the Seas. И еще один интересный факт: «Икона морей» весит в 5 раз больше легендарного «Титаника».
Icon of the Seas успешно завершил пробный запуск и готов отправиться в первое плавание по Карибскому бассейну.
Сообщается, что круиз состоится в январе 2024 года. Стоимость 7-дневного тура по Карибам на этом гигантском корабле стартует от $2600 (около 250 тысяч рублей).
Тур стартует из Майами. За время путешествия корабль посетит Восточные и Западные Карибы, а также сделает остановку на острове, где туристов ждёт развлекательная программа.
Сообщается, что самые бюджетные путёвки уже раскуплены.
Источник:
Прокатились бы на таком?
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Почти "Густлофф".
Что-то мне кажется, что на 8000 пассажиров не хватит 7 бассейнов вместимостью по 20 человек.По итогу получится ещё один Титаник. Кто-то развлекается на верхней палубе,а кто-то сидит в трюме в каюте без иллюминатора. Для низшего класса развлечения - бар и кинотеатр..