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К своему первому путешествию готовится новый круизный лайнер

К своему первому путешествию готовится новый круизный лайнер

Автор:
11 июля 2023 15:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Icon of the Seas   Royal Caribbean   карибы   корабль   круиз   круизный лайнер   лайнер   пассажиры   путешествие   
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На судне могут разместиться 7600 пассажиров, а экипаж "Icon of the Seas" составит 2350 человек.


Круизный лайнер "Icon of the Seas" - это настоящая плавучая империя, в которой все подчинено удобству пассажиров.


На 20--палубном корабле есть 7 бассейнов, огромные водные горки и водопады, а также 9 огромных джакузи, 40 ресторанов, боулинг и кинотеатр. Кроме этого, пассажиров будут ожидать представления в акватеатре - там будут проводить шоу с участием акробатов и прыгунов в воду на фоне 16-метрового водопада. 



Словом, на корабле есть всё, чтобы пассажиры не скучали и наслаждались путешествием на 100%.


Вместимость лайнера позволяет разместить на борту почти 8 тысяч человек.


Гигантский круизный лайнер Icon of the Seas («Икона морей») принадлежит компании Royal Caribbean. Она также владеет другим судном, которое сейчас считается самым большим в мире. Длина 18-палубного Wonder of the Seas («Чудо морей») составляет 362 м, однако новое детище переплюнет своего собрата. Судите сами: длина Icon of the Seas - 365 м, а валовый тоннаж судна (то есть вместимость) составляет 250 800 тонн, что на 14 000 тонн больше «Чуда». Новый лайнер по всем параметрам примерно на 6% больше Wonder of the Seas. И еще один интересный факт: «Икона морей» весит в 5 раз больше легендарного «Титаника».


Icon of the Seas успешно завершил пробный запуск и готов отправиться в первое плавание по Карибскому бассейну.


Сообщается, что круиз состоится в январе 2024 года. Стоимость 7-дневного тура по Карибам на этом гигантском корабле стартует от $2600 (около 250 тысяч рублей).

Тур стартует из Майами. За время путешествия корабль посетит Восточные и Западные Карибы, а также сделает остановку на острове, где туристов ждёт развлекательная программа.



Сообщается, что самые бюджетные путёвки уже раскуплены.


Прокатились бы на таком?

Источник:

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Метки: Icon of the Seas   Royal Caribbean   карибы   корабль   круиз   круизный лайнер   лайнер   пассажиры   путешествие   
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15  комментариев
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25k
Влад Час назад
Судя по раскраске название нужно менять.
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10k
BarOb 11 минут назад
Думал наши наконец-то сделали
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258
Jimmy Полчаса назад
7600+2350.... а в шлюпках сколько мест ?
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113
Julia Sepp Jimmy 11 минут назад
И я об этом подумала, что-то настораживает реклама первого плавания и сравнение с Титаником!))
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4k
MPEG-8 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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22k
Слепой Пью Час назад
А у них шлюпок на 10 тысяч рыл наберется? Или следом баржА спасательная плыть будет?
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214
iskra Час назад
"Все дело в цене на билет" (С)..
Что-то мне кажется, что на 8000 пассажиров не хватит 7 бассейнов вместимостью по 20 человек.По итогу получится ещё один Титаник. Кто-то развлекается на верхней палубе,а кто-то сидит в трюме в каюте без иллюминатора. Для низшего класса развлечения - бар и кинотеатр..
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6
устал я от вас iskra 23 минуты назад
Вы явно не бывали в круизах на подобных кораблях..
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8k
Trenzel2003 Час назад
А почему ничего не говорится об двигателе? А то гретта загрустила.
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6
устал я от вас Trenzel2003 21 минуту назад
15-25 тонн в час эта лохань жрать будет
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13k
Kostick Час назад
по 2600 это же люкс будет. как минимум на сайте ройал карибиан - именно так и есть. 7 ночей круизы стартуют от чуть больше пятиста баксов.
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11k
kaboza Час назад
кэп коста конкордия ручки потирает...
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10
Sffe 2 часа назад
Круто но пока очень дорого...На следующий гот будет дешевле.Подождем.
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