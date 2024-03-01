Культурист из Индии проглотил 39 монет и 37 магнитов

Житель Индии полагал, что "цинк помогает в бодибилдинге", но вместо витаминов употреблял металлические предметы. Врачи одной из больниц Нью-Дели извлекли 39 монет и 37 магнитов из кишечника пациента.
Рентгеновские снимки, сделанные перед операцией в больнице сэра Ганга Рама, показали, что в кишечнике образовались металлические сгустки. 26-летний атлет несколько недель "восполнял" дефицит цинка подручными средствами, когда проходил лечение от психиатрического заболевания, которое не раскрывается.
Пациент поступил в больницу с жалобами на боли в животе и рвоту, которые продолжались более 20 дней.
Монеты и магниты вызвали кишечную непроходимость, на стенках кишечника развилась эрозия. Мужчину экстренно прооперировали.
Извлечённые магниты имели форму сердца, сферы, пули, треугольника и звезды. Послеоперационный рентген подтвердил, что все инородные предметы удалены.
Индиец провёл семь дней в больнице, восстанавливаясь после операции, прежде чем его выписали.
Стоит отметить, что потребление такого количества металла может привести к интоксикации и даже смерти.
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