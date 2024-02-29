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Десять советских киношедевров, которые покорили сердца людей по всему миру

Десять советских киношедевров, которые покорили сердца людей по всему миру

Автор:
29 февраля 2024 18:30
Сообщество : Кино
Метки: СССР   кино   позновательно   
1489
11

Старое кино и мультфильмы вызывают чувство ностальгии и помогают вернуться в воспоминания самых теплых моментов жизни. Еще приятнее узнать, что горячо любимые нами истории нашли свое признание не только у себя в стране, но и у людей по всему миру. В этой статье мы собрали ленты, которые смогли завоевать любовь зрителей в разных уголках планеты.

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Метки: СССР   кино   позновательно   
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21  комментарий
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3k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
честно говоря "Солярис" Тарковского абсолютно не понравился. когда читаешь книгу представляешь совсем все по другому. У Тарковского все про безысходность , смотреть нужно с бутылкой водки одному ,осенью в дождь на улице .
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13k
Copycat 6 минут назад
Иван Васильевич меняет профессию и Брильянтовую руку когда нормально дублировали на английский - тоже всем зашло на западе
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15k
Александр 37 минут назад
При попытке перевести фильм-фарс "Ширли-Мырли" на иностранные языки скончалось 37 переводчиков на моменте адаптации названия фильма...
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 48 минут назад
Автор.....это откуда такие данные??? за 30 лет жизни в Европе, тут по ТВ видел только один советский фильм "Старик-Хотабыч"
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6k
HUBLOT Час назад
Ну да, шедевры...
Кстати, этого ценителя шедевров мы так и не узнали - ссылка на источник пустая.
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11k
MPEG-8 3 часа назад
Наши достойно экранизировали к примеру роман Жуля Верна Дети капитана Гранта (В поисках капитана Гранта).
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1k
Voron65 3 часа назад
Про Зеркало и Солярис большие сомнения, хотя есть же люди, фанатеющие от Черного квадрата Малевича.
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78k
Viktor 4 часа назад
Ну тут трудно сказать, чьи сердца и как они их покорили!
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Алексей

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