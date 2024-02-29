Десять советских киношедевров, которые покорили сердца людей по всему миру

Лента получила колоссальный успех не только у себя на родине, но и за ее пределами. Кинофильм о жизни обычного пенсионера был показан на Венецианском кинофестивале, а Михаил Ульянов получил награду за главную мужскую роль. Фильм также был номинирован на премию «Оскар». Мы думаем, что «Частная жизнь» так сильно полюбилась публике, потому что в фильме рассказывается о жизненной ситуации, которая может произойти с кем угодно. Главный герой вышел на пенсию после долгой работы директором предприятия и просто не знает, что делать дальше. Мужчине приходится переосмыслить свою жизнь и начать все с нуля. У него появился шанс наладить отношения в семье, ведь раньше он был полностью сконцентрирован на работе.