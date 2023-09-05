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От звезды советского кино до криминального авторитета: непростая жизнь актёра Сергея Шевкуненко

От звезды советского кино до криминального авторитета: непростая жизнь актёра Сергея Шевкуненко

Автор:
05 сентября 2023 01:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мосфильм   СССР   Сергей Шевкуненко   банда   бронзовая птица   группировка   кино   кортик   криминальный авторитет   судьба   
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Он снялся в “Кортике” и “Бронзовой птице”, стал кумиром мальчишек и мог бы построить впечатляющую карьеру в кино… Но судьба распорядилась иначе.

Сережа родился 20 ноября 1959 года. Его отцом был журналист, писатель и директор Второго творческого объединения киностудии «Мосфильм» Юрий Шевкуненко. Мама работала ассистентом режиссёра. Родители и помогли парню сделать первые шаги в кино.

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Сначала 13-летний Сергей поучаствовал в в фильме “Пятьдесят на пятьдесят”, но лишь в крохотном эпизоде. А уже потом получил роль в фильме “Кортик”. Картина вышла в 1973 году и юноша стал знаменит. Затем сняли продолжение - “Бронзовую птицу”. А ещё через год парень сыграл в фильме “Пропавшая экспедиция”.

Шевкуненко в одночасье стал звездой. Тут и начались проблемы. Он отучился 8 классов и бросил школу, связался с дворовой шпаной и стал их вожаком. Тогда мать, видя, что подросток катиться вниз, больше не пыталась пристроить его в кино и помогла получить работу в механическом цеху киностудии - помощником слесаря. Но Сергею это было совсем не интересно: он постоянно хамил коллегам и прогуливал работу.

Через год он отправился на “первую ходку” - за избиение случайного прохожего. Освободился, мама снова устроила его на “Мосфильм” - осветителем. Но вскоре хулиган снова угодил за решётку: за кражу из буфета. Он отдыхал с друзьями, а когда им не хватило выпивки, сорванец решил “обнести” ближайшее заведение. В этот раз он уехал на 4 года.

Когда вышел, снова поработал осветителем - конечно же, по протекции матери. Затем опять загулял и занялся квартирными кражами. Его поймали и отправили на зону, уже как рецидивиста, там он заболел туберкулёзом и чуть не умер. После освобождения, сердобольная мама отправила его к родственникам в Смоленск - он долго лежал в больнице, но всё-таки выздоровел. А потом неожиданно для всех женился, вскоре появился ребёнок.

Шёл уже 1989 год, страна трещала по швам и Сергей вспомнил о своём “лихом” прошлом: на этот раз его арестовали за хранение оружия и краденых икон.

Он вышел на свободу в 1990-х. И оказался уже в своей стихии, спустя недолгое время он возглавил преступную группировку. Банда занималась махинациями с недвижимостью и крышевала мелких предпринимателей. А Сергей, неожиданно для всех, стал “авторитетным человеком” и ездил на синем “Кадиллаке”. Но и тут ему “не фортануло”.

11 февраля 1995 года он подъехал к своему дому, отпустил охранников и стал подниматься в квартиру. В то время у него гостила мама - она всё переживала, что с сыном что-нибудь случится.

Киллер поджидал в подъезде. То ли он нервничал, то ли был неопытным, но с одного выстрела он Сергея не уложил - пуля попала в живот. Истекая кровью, авторитет по кличке “Артист” добрался до квартиры: нашарил в кармане ключи, отпер дверь и упал в прихожей. За ним следовал киллер. На шум вышла мама Сергея, увидев окровавленного сына, она вскрикнула и кинулась к нему. И убийца уложил её на месте. Затем подошёл и в упор расстрелял Шевкуненко. Так и закончилась криминальная карьера “Артиста”. К сожалению, на тот свет он захватил с собой и мать.

А убийство так и не раскрыли. Ликвидация “авторитетов” в то страшное время была чуть ли не нормой. И Сергей с матерью стали рядовыми жертвами, до которых никому не было дела.

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Метки: Мосфильм   СССР   Сергей Шевкуненко   банда   бронзовая птица   группировка   кино   кортик   криминальный авторитет   судьба   
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2  комментария
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
пацан к успеху шёл , не фартануло .
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foggen2 17 минут назад
Маму жалко.
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