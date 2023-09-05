От звезды советского кино до криминального авторитета: непростая жизнь актёра Сергея Шевкуненко

Сначала 13-летний Сергей поучаствовал в в фильме “Пятьдесят на пятьдесят”, но лишь в крохотном эпизоде. А уже потом получил роль в фильме “Кортик”. Картина вышла в 1973 году и юноша стал знаменит. Затем сняли продолжение - “Бронзовую птицу”. А ещё через год парень сыграл в фильме “Пропавшая экспедиция”.

Шевкуненко в одночасье стал звездой. Тут и начались проблемы. Он отучился 8 классов и бросил школу, связался с дворовой шпаной и стал их вожаком. Тогда мать, видя, что подросток катиться вниз, больше не пыталась пристроить его в кино и помогла получить работу в механическом цеху киностудии - помощником слесаря. Но Сергею это было совсем не интересно: он постоянно хамил коллегам и прогуливал работу.