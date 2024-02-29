Бункер для миллиардеров: роскошное убежище на случай серьёзной катастрофы

Американская компания SAFE (Strategically Armored and Fortified Environments) предлагает идеальное убежище для мегабогатых людей на случай конца света. Бункер будет оборудован по последнему слову техники и сможет защитить своих обитателей от любых внешних угроз. Кстати, он уже строится.
На фоне роста сообщений о военных конфликтах, изменении климата, возможных ядерных атаках и массовых расстрелах очень хочется найти место, где можно будет от всего этого надежно укрыться.
Обычные люди готовятся к худшему, запасаясь консервами и изучая методы выживальщиков, а сверхбогатым предлагается гораздо более приятная альтернатива в виде роскошного бункера.
Он будет оснащен огненным кольцом, туннелем для эвакуации, водометами для защиты от злоумышленников, высокотехнологичными медицинскими кабинетами и кабинами для обеззараживания, электрическим ограждением и другими полезными системами.
Уникальный бункер призван защитить имущество и всех, кто находится внутри, от угроз внешнего мира. Компания SAFE, являющаяся автором проекта, утверждает, что убежище способно выдержать взрыв на расстоянии «одной мили от нулевой отметки».
Для доступа к бункеру есть разводной мост, который перекрывает ров глубиной 9 метров, окружающий комплекс, и может использоваться в спокойные дни (то есть когда на убежище никто не нападает) для катания на гидроциклах.
Внутри этой современной крепости есть туннель, оснащенный огнеметами и системами отравления газом, который ведет к закрытым стальными воротам. Внутри также есть стальной туннель для эвакуации, роскошная гостиная и кабинки для дезинфекции, чтобы люди были в безопасности и счастливы.
Водяные пушки, установленные снаружи, могут уничтожать парашюты, вертолеты и многое другое.
Компания SAFE специализируется на создании индивидуальных и безопасных проектов для людей со «здоровым» банковским балансом.
Несмотря на то, что проект находится в стадии строительства и выполнен более чем на 80 процентов, работы еще много — и она уже обошлась в миллионы.
Эл Корби, президент и основатель компании SAFE, рассказал изданию The Hollywood Reporter, что компания ориентирована на мегабогатых людей.
«Многие из них покупают King Air или старые самолеты без электронной авионики, а также держат в своей коллекции один или два старых автомобиля, построенных до 1986 года, которые могут работать в условиях ЭМИ [электромагнитного импульса], — говорит Эл. — Новизна заключается в том, что сейчас от идеи ядерного «ба-баха» переходят к идее защиты от локальных угроз. Реальная угроза — это сбой энергосистемы, что, по иронии судьбы, является сюжетом фильма "Оставь мир позади". В подобных ситуациях защита жизни так же важна, как наличие еды и воды».
Эл Корби отметил, что строительство бункера обошлось в миллионы долларов, и он еще не закончен.
Планируется построить еще больше путей эвакуации. «Будут добавлены всевозможные устройства и системы эвакуации, но об этом я не могу говорить, скажу лишь, что на всех суперяхтах есть вертолеты и подводные лодки», — рассказал он изданию.
В одном из виртуальных роликов, опубликованных SAFE, можно увидеть объект снаружи, с его высоким ограждением и въездом через стальные ворота. Машина подъезжает к воротам мимо камер, вспышек света высокой интенсивности и выдвижных столбиков. Чтобы попасть внутрь, предусмотрена система связи, а на вершине убежища установлено высоковольтное электрическое ограждение.
В другом ролике показано, что будет после того, как вы пройдете через стальные ворота: длинная подъездная дорога ведет ко рву. Далее находится разводной мост. Помимо подпорных стен по периметру, на другой стороне рва есть колючая растительность и водяные пушки.
Такие меры безопасности обойдутся недешево — настолько, что в Интернете до сих пор нет конкретных цен, и компания предлагает обратиться за оценкой самого желанного бункера на рынке напрямую.
SAFE — не первая компания, которая строит бункеры для миллиардеров: ранее в заголовки газет попали такие подрядчики, как Creative Home Engineering и Vivos.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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