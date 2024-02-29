Бункер для миллиардеров: роскошное убежище на случай серьёзной катастрофы

На фоне роста сообщений о военных конфликтах, изменении климата, возможных ядерных атаках и массовых расстрелах очень хочется найти место, где можно будет от всего этого надежно укрыться.

Обычные люди готовятся к худшему, запасаясь консервами и изучая методы выживальщиков, а сверхбогатым предлагается гораздо более приятная альтернатива в виде роскошного бункера.

Он будет оснащен огненным кольцом, туннелем для эвакуации, водометами для защиты от злоумышленников, высокотехнологичными медицинскими кабинетами и кабинами для обеззараживания, электрическим ограждением и другими полезными системами.