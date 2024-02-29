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Бункер для миллиардеров: роскошное убежище на случай серьёзной катастрофы

Бункер для миллиардеров: роскошное убежище на случай серьёзной катастрофы

Автор:
29 февраля 2024 13:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Сверхкрепость   бункер   дом-бункер   жизнь в сша   игрушки для миллиардеров   убежище   
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Американская компания SAFE (Strategically Armored and Fortified Environments) предлагает идеальное убежище для мегабогатых людей на случай конца света. Бункер будет оборудован по последнему слову техники и сможет защитить своих обитателей от любых внешних угроз. Кстати, он уже строится.

На фоне роста сообщений о военных конфликтах, изменении климата, возможных ядерных атаках и массовых расстрелах очень хочется найти место, где можно будет от всего этого надежно укрыться.


Обычные люди готовятся к худшему, запасаясь консервами и изучая методы выживальщиков, а сверхбогатым предлагается гораздо более приятная альтернатива в виде роскошного бункера.


Он будет оснащен огненным кольцом, туннелем для эвакуации, водометами для защиты от злоумышленников, высокотехнологичными медицинскими кабинетами и кабинами для обеззараживания, электрическим ограждением и другими полезными системами.



Уникальный бункер призван защитить имущество и всех, кто находится внутри, от угроз внешнего мира. Компания SAFE, являющаяся автором проекта, утверждает, что убежище способно выдержать взрыв на расстоянии «одной мили от нулевой отметки».


Для доступа к бункеру есть разводной мост, который перекрывает ров глубиной 9 метров, окружающий комплекс, и может использоваться в спокойные дни (то есть когда на убежище никто не нападает) для катания на гидроциклах.


Внутри этой современной крепости есть туннель, оснащенный огнеметами и системами отравления газом, который ведет к закрытым стальными воротам. Внутри также есть стальной туннель для эвакуации, роскошная гостиная и кабинки для дезинфекции, чтобы люди были в безопасности и счастливы.


Водяные пушки, установленные снаружи, могут уничтожать парашюты, вертолеты и многое другое.

Компания SAFE специализируется на создании индивидуальных и безопасных проектов для людей со «здоровым» банковским балансом.


Несмотря на то, что проект находится в стадии строительства и выполнен более чем на 80 процентов, работы еще много — и она уже обошлась в миллионы.


Эл Корби, президент и основатель компании SAFE, рассказал изданию The Hollywood Reporter, что компания ориентирована на мегабогатых людей.


«Многие из них покупают King Air или старые самолеты без электронной авионики, а также держат в своей коллекции один или два старых автомобиля, построенных до 1986 года, которые могут работать в условиях ЭМИ [электромагнитного импульса], — говорит Эл. — Новизна заключается в том, что сейчас от идеи ядерного «ба-баха» переходят к идее защиты от локальных угроз. Реальная угроза — это сбой энергосистемы, что, по иронии судьбы, является сюжетом фильма "Оставь мир позади". В подобных ситуациях защита жизни так же важна, как наличие еды и воды».


Эл Корби отметил, что строительство бункера обошлось в миллионы долларов, и он еще не закончен.

Планируется построить еще больше путей эвакуации. «Будут добавлены всевозможные устройства и системы эвакуации, но об этом я не могу говорить, скажу лишь, что на всех суперяхтах есть вертолеты и подводные лодки», — рассказал он изданию.



В одном из виртуальных роликов, опубликованных SAFE, можно увидеть объект снаружи, с его высоким ограждением и въездом через стальные ворота. Машина подъезжает к воротам мимо камер, вспышек света высокой интенсивности и выдвижных столбиков. Чтобы попасть внутрь, предусмотрена система связи, а на вершине убежища установлено высоковольтное электрическое ограждение.


В другом ролике показано, что будет после того, как вы пройдете через стальные ворота: длинная подъездная дорога ведет ко рву. Далее находится разводной мост. Помимо подпорных стен по периметру, на другой стороне рва есть колючая растительность и водяные пушки.


Такие меры безопасности обойдутся недешево — настолько, что в Интернете до сих пор нет конкретных цен, и компания предлагает обратиться за оценкой самого желанного бункера на рынке напрямую.


SAFE — не первая компания, которая строит бункеры для миллиардеров: ранее в заголовки газет попали такие подрядчики, как Creative Home Engineering и Vivos.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Сверхкрепость   бункер   дом-бункер   жизнь в сша   игрушки для миллиардеров   убежище   
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1  комментарий
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Sergej Lehr 11 минут назад
До бункера успеют добежать?
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