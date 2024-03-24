5 известных мужчин-изобретателей, которых убили собственные изобретения

История науки и техники полна удивительных историй, в том числе историй о мужчинах-изобретателях, чьи гениальные творения стали причиной их собственной гибели.
В этой статье мы рассмотрим 5 удивительных случаев, когда изобретения стали причиной гибели их же создателей, напоминая о том, что даже самые блестящие умы не всегда могут предвидеть все последствия своих технических новшеств:
Томас Эндрюс являлся отцом, создателем и главным конструктором легендарного трансатлантического пассажирского парохода «Титаник».
Однако трагическое столкновение "Титаника" с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года привело к гибели более 1,500 человек, включая самого Томаса Эндрюса, который отказался покидать свой пароход, помогая спастись женщинам и детям, а также скидывая спасательные жилеты людям оказавшимся в воде. Свидетельства выживших подчеркивают необыкновенную храбрость и самоотверженность Эндрюса во время последовавшего за этим хаоса.
По словам стюарда столовой Сесила Уильяма Н. Фицпатрика, последний раз Томаса Эндрюса видели в момент, как тот положив свой спасательный жилет на стол, смотрел на картину, висящую над камином под названием «Плимутская гавань» в комнате первого класса.
Смерть Томаса Эндрюса была потрясением для мирового сообщества, и его жертва была признана как акт истинного героизма.
По данным Scientific American, в период окончания строительства легендарного парохода, Томас Эндрюс заявил компании «Уайт Стар Лайн», что на борту Титаника недостаточно спасательных шлюпок. Однако, директор компании «Уайт Стар Лайн» не хотел, чтобы ещё больше спасательных шлюпок загромождали нижние палубы корабля, поэтому он решил отказаться от них, заявив, что шлюпок и так более чем достаточно. Но из-за этого во время крушения Титаника на борту находилось 2228 человек, а спасательных шлюпок было всего лишь на 1178 человек.
Инженер и генеральный директор частной американской компании OceanGate Expeditions в сфере подводного туризма Стоктон Раш, как всем хорошо известно, погиб внутри своего подводного аппарата «Титан», специально разработанного для исследования останков знаменитого «Титаника».
Раш всю свою жизнь интересовался исследованием океана на малых глубинах. Ещё в 2006 году Раш начал рассматривать возможность приобретения подводного аппарата, но обнаружил, что во всем мире насчитывается менее 100 частных батискафов, и не смог приобрести ни один из них. Поэтому вместо этого он сконструировал свой собственный подводный аппарат, используя чертежи, предоставленные ему отставным командиром подводной лодки ВМС США. Первое судно, построенное Рашем, имело длину 4 метра и могло погружаться на глубину до 10 метров.
В 2009 году Раш основал компанию OceanGate по производству собственных батискафов, а к 2021 году начал отправлять на них всех желающих к месту крушения «Титаника» за $250 тысяч. Однако, это продолжалось лишь до 2023 года.
Осуществляя очередное глубоководное погружение вместе с четырьмя богатыми пассажирами батискафа, вскоре «Титан» исчез с радаров на глубине 3,5 км. Спустя некоторое время стало известно, что батискаф paзopвался под давлением океанских глубин из-за кустарного производства аппарата, низкокачественных деталей и несоблюдения правил безопасности при производстве (например, известно, что управлялся батискаф старым дешевым геймпадом Logitech F710).
Все люди находящиеся на борту, в том числе и Стоктон Раш, умерли в одно мгнoвeние.
За год до события журналист Дэвид Пог выразил обеспокоенность отсутствием правил безопасности для пассажиров на батискафах OceanGate. Он предупредил, что «Титан» не имел одобрения или сертификации со стороны какого-либо регулирующего органа, и что погружение на нём небезопасно.
Австрийский портной Франц Райхельт, также известный как «летающий портной» и изобретатель «плаща-парашюта», попытался испытать сконструированный им парашют, прыгнув с вершины Эйфелевой башни.
Аэроклуб Франции проводил конкурс на лучшую конструкцию парашюта с денежным призом в 10 000 евро (в переводе на современные деньги). И несмотря на отказ со стороны авиационных организаций, Райхельт настаивал на участие в этом конкурсе, убежденный, что его конструкция сработает.
Райхельт обратился к правительству с просьбой разрешить ему прыгнуть с вершины Эйфелевой башни, полагая, что его тесты на манекенах не увенчались успехом, потому что его балкон на 5 этаже был недостаточно высоким. После года колебаний ему наконец дали разрешение на том основании, что испытание будет проводиться на манекене.
Однако 4 февраля 1912 года Райхельт удивил всех присутствующих, объявив, что проведёт испытание на самом себе. Вскоре через мгновение перед зрителями, прессой и камерами Райхельт прыгнул с нижнего пролёта Эйфелевой башни (с 60 метров), поверив в свое изобретение.
Его парашют не раскрылся.
Луис Хименес — известный американский архитектор, изобретатель и скульптор, создавший скульптуру «Блюцифер» («Голубой мустанг») в международном аэропорту Денвера, погиб, когда на него упали части его же скульптуры.
Хименес получил контракт от Международного аэропорта Денвера на создание скульптуры и работал над ней почти десять лет, когда умер.
Скульптура высотой 9,5 метров и весом 4 тысячи кг сорвалась с подъемника во время перемещения и прижала Хименеса к стальной опорной балке. В результате столкновения Хименесу перебило apтepию на ноге, и он умер, не доехав до больницы.
Уильям Буллок был редактором газеты, который совершил революцию в полиграфии, усовершенствовав ротационный печатный станок в 1863 году.
Вместо того чтобы загружать бумагу вручную, патент Баллока позволил пропускать через печатный станок непрерывный рулон бумаги длиной в несколько метров. Благодаря его патенту фабрики научились печатать от 8 000 до 10 000 листов в час, экспоненциально увеличивая скорость печати.
Буллок попытался натянуть приводной ремень на шкив во время работы над своей обновлённой машины, однако его нога застряла и была paздpoблена прессом. Через несколько дней у изобретателя развилась гангрена, от которой он умер через несколько дней.
В некоторых газетах писалось о том, что Буллок пнул станок, когда пытался усовершенствовать свою новую машину, и при этом зацепился за приводной ремень, который затянул его ногу под пресс, что и привело к несчастному случаю.
Так или иначе, но это ещё один изобретатель, который пал от "рук" своего же детища.
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