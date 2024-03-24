5 известных мужчин-изобретателей, которых убили собственные изобретения

Томас Эндрюс являлся отцом, создателем и главным конструктором легендарного трансатлантического пассажирского парохода «Титаник».

Однако трагическое столкновение "Титаника" с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года привело к гибели более 1,500 человек, включая самого Томаса Эндрюса, который отказался покидать свой пароход, помогая спастись женщинам и детям, а также скидывая спасательные жилеты людям оказавшимся в воде. Свидетельства выживших подчеркивают необыкновенную храбрость и самоотверженность Эндрюса во время последовавшего за этим хаоса.

По словам стюарда столовой Сесила Уильяма Н. Фицпатрика, последний раз Томаса Эндрюса видели в момент, как тот положив свой спасательный жилет на стол, смотрел на картину, висящую над камином под названием «Плимутская гавань» в комнате первого класса.