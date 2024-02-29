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12 случаев, когда знаменитости решили показать, как радикально чёлка может изменить лицо

12 случаев, когда знаменитости решили показать, как радикально чёлка может изменить лицо

Автор:
29 февраля 2024 10:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   волосы   знаменитости   прическа   стиль   фото   челка   
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Стереотип о том, что чёлка может испортить весь внешний вид, появился неспроста. Этот элемент причёски действительно стоит носить очень осторожно, ведь он может как скрыть дефекты, так и вскрыть их. Нельзя сказать, что чёлка не идёт никому, но всё же не все решаются примерить её на себя.

Среди знаменитостей находятся такие смелые дамы, которые выходят в новом образе в свет, и, конечно, сражают всех наповал. А вот в хорошем или плохом смысле, судить вам.

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Негласная икона стиля 2024 года немало удивила общественность, появившись на показе Schiaparelli с очень короткой чёлкой треугольной формы.

В 2018 году героиня сериалов «Американская история ужасов» (2011 — …) и «Королевы крика» (2015 — 2016) была на волне популярности, но эта чёлка стала явным провалом.

Тётя Эммы Робертс совсем недавно обновила причёску.

Даже с причёской Мэрилин Монро, которую Ана сыграла в фильме «Блондинка» (2022), актриса смотрится отлично!

А эту актрису вообще невозможно представить без чёлки! И с ней ей, кажется, гораздо лучше.

После красной дорожки Оскара-2021 все модные журналы включали новую причёску актрисы в свои списки фаворитов.

Как можно выглядеть так по-разному в один и тот же год?

2018-й, видимо, был трендовым на чёлки, раз так много звёзд решили попробовать себя в нвоом образе, как и эта модель.

Звезда «Игры престолов» (2011-2019) умеет удивить поклонников: в 2022 году она вышла в свет не просто с чёлкой, а синей чёлкой!

Певица не раз экспериментировала с чёлкой, и это последние две трансформации.

Эти лисьи глазки ничем не испортишь! Так кажется сначала, но чёлка на третьем фото сделала из актрисы совсем другого человека.

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Метки: было стало   волосы   знаменитости   прическа   стиль   фото   челка   
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Roman 37 минут назад
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Гомерчик 38 минут назад
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Sheir 45 минут назад
Ха-ха, зачёт, братиш! Четкие цыпочки!
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