12 случаев, когда знаменитости решили показать, как радикально чёлка может изменить лицо

Стереотип о том, что чёлка может испортить весь внешний вид, появился неспроста. Этот элемент причёски действительно стоит носить очень осторожно, ведь он может как скрыть дефекты, так и вскрыть их. Нельзя сказать, что чёлка не идёт никому, но всё же не все решаются примерить её на себя.