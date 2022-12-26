Неудачные прически звезд, о которых они пытаются забыть

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Неудачные стрижки, укладки бывают не только у простых людей, но и у знаменитостей. В доказательство предлагаю подборку неудачных, ужасных и странных женских и мужских причесок зарубежных и отечественных звезд.
Просто взгляните на эти фото и убедитесь, что все не так плохо.
Роберт Паттинсон
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Алла Пугачёва
Шайа Лабаф
Ольга Бузова
Кристина Агилера
Максим Галкин
Леди Гага
Кети Топурия
Хелена Бонэм Картер
Филипп Киркоров
Скарлетт Йоханссон
Настя Каменских
Дженнифер Лопес
Дима Билан
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