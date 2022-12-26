FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7058 постов • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Неудачные прически звезд, о которых они пытаются забыть

Неудачные прически звезд, о которых они пытаются забыть

Автор:
26 декабря 2022 09:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: волосы   знаменитости   красота   неудачно   прическа   стыдоба   фото   
1304
15

Неудачные стрижки, укладки бывают не только у простых людей, но и у знаменитостей. В доказательство предлагаю подборку неудачных, ужасных и странных женских и мужских причесок зарубежных и отечественных звезд.

Просто взгляните на эти фото и убедитесь, что все не так плохо.


Роберт Паттинсон

×
×

Алла Пугачёва

Шайа Лабаф

Ольга Бузова

Кристина Агилера

Максим Галкин

Леди Гага

Кети Топурия

Хелена Бонэм Картер

Филипп Киркоров

Скарлетт Йоханссон

Настя Каменских


Дженнифер Лопес

Дима Билан

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: волосы   знаменитости   красота   неудачно   прическа   стыдоба   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
406
дмитрий Час назад
билан-еблан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

484302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 занимательных фотографий необычных вещей
15 занимательных фотографий необычных вещей
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
Набирающие популярность в сообществах
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок
Пальмовое масло в СССР
Пальмовое масло в СССР
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Забор – любопытству не помеха

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#картинки#Приколы#Россия#Жизнь#забавно#полиция
#интересно#история#СССР#подборка#Прикол#актеры#спасение#в мире#Разные
#люди#факты#кино#страна#мир#комментарии#Интересные#фильм#дорога
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью Забавные стрижки и укладки на грани и за гранью Девушка показала, как менялись женские причёски на протяжении 500 лет Девушка показала, как менялись женские причёски на протяжении 500 лет Простые прически на средние волосы Простые прически на средние волосы Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове? Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове? Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли

На что жалуетесь?

Вернуться