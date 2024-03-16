Откуда взялись узбекские косички, и что они говорят о женщине

Это очень красивый выход из религиозных ограничений. По вере раньше нельзя было, чтобы девушка показывалась перед мужчиной с распущенными волосами. В других странах постепенно перешли на платки и хиджабы, а Узбекистан пошел своим уникальным путем.

Девушка стали плести много-много косичек, чтобы они и ниспадали волнами, как распущенные волосы, и одновременно считались прической.

Стандартно на голове узбечки должно быть 40 косичек. При этом носит она их ДО замужества в юности.