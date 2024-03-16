Откуда взялись узбекские косички, и что они говорят о женщине

В Индии статус женщины можно понять по цветной точке на лбу. А в Узбекистане еще удобнее – по косам или косичкам. А еще узнать не только статус, но и возраст!
В больших городах многие узбечки ленятся или не хотят больше плести косички на голове в угоду модным инстаграмным прическам. Однако встретить в Узбекистане девушек с косичками еще можно, причем, чем дальше едете от центра, тем больше их будет встречаться.
Почему девушки носят косички?
Это очень красивый выход из религиозных ограничений. По вере раньше нельзя было, чтобы девушка показывалась перед мужчиной с распущенными волосами. В других странах постепенно перешли на платки и хиджабы, а Узбекистан пошел своим уникальным путем.
Девушка стали плести много-много косичек, чтобы они и ниспадали волнами, как распущенные волосы, и одновременно считались прической.
Стандартно на голове узбечки должно быть 40 косичек. При этом носит она их ДО замужества в юности.
Но они вернутся на ее голову в старости, после 80 лет. Тогда женщины тоже заплетают себе много косичек, но не потому что вновь считают себя свободными.
40 косичек на голове пожилой женщины – признак большого жизненного опыта и возраста. К таким относятся с особым уважением и прислушиваются. Ну приятно вновь ощутить себя скинувшей одним мигом 60 лет возраста, когда ты снов задорная девчонка в косичках.
Когда же девушка выходит замуж, она расплетает косички и делает себе две тугие косы.
Не похожи ни на что на свете
Узбекские косички – это не современный плетеный канекалон разных цветов. Это удобная проверенная прическа, которая делается по специальной технологии, которую придумали еще в 8 веке.
У корней волосы берутся свободно, чтобы не тянули кожу, на длине в семь сантиметров. И на середине косички к волосам начинают приплетать жамлак.
Жамлак – это длинный темный шнурок их плотных хлопковых нитей. Он обязательно должен быть 50 сантиметров и с кисточкой на конце. Вот почему у всех девушек косички такие ровные и одинаковой длины - у них есть выравниватель!
Косички и правда удобнее для сельских местностей. Они дольше выглядят чистыми по сравнению с распущенными волосами, которые нужно часто расчесывать. И в жару они не так запыляются и жирнеют – идеальная прическа для жаркой страны.
Правда из-за привычки ополаскивать голову кислы молоком в косичках остаются частички молока, которое киснет на жаре. Их ведь гораздо труднее промывать, чем распущенные волосы. Потому и пахнуть они могут сильнее, если девушка пользуется традиционными средствами ухода.
Источник:
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Пляшет девочка-узбечка,
На руке блестит колечко.
У узбечки нет привычки
Две косички заплетать:
У москвички две косички,
У узбечки двадцать пять.
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А. Барто. Твой праздник