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Откуда взялись узбекские косички, и что они говорят о женщине

Откуда взялись узбекские косички, и что они говорят о женщине

Автор:
16 марта 2024 10:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: волосы   интересно   прическа   узбекские косички   факт   фото   
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В Индии статус женщины можно понять по цветной точке на лбу. А в Узбекистане еще удобнее – по косам или косичкам. А еще узнать не только статус, но и возраст!

В больших городах многие узбечки ленятся или не хотят больше плести косички на голове в угоду модным инстаграмным прическам. Однако встретить в Узбекистане девушек с косичками еще можно, причем, чем дальше едете от центра, тем больше их будет встречаться.

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Это очень красивый выход из религиозных ограничений. По вере раньше нельзя было, чтобы девушка показывалась перед мужчиной с распущенными волосами. В других странах постепенно перешли на платки и хиджабы, а Узбекистан пошел своим уникальным путем.

Девушка стали плести много-много косичек, чтобы они и ниспадали волнами, как распущенные волосы, и одновременно считались прической.

Стандартно на голове узбечки должно быть 40 косичек. При этом носит она их ДО замужества в юности.

Но они вернутся на ее голову в старости, после 80 лет. Тогда женщины тоже заплетают себе много косичек, но не потому что вновь считают себя свободными.

40 косичек на голове пожилой женщины – признак большого жизненного опыта и возраста. К таким относятся с особым уважением и прислушиваются. Ну приятно вновь ощутить себя скинувшей одним мигом 60 лет возраста, когда ты снов задорная девчонка в косичках.

Когда же девушка выходит замуж, она расплетает косички и делает себе две тугие косы.

Не похожи ни на что на свете

Узбекские косички – это не современный плетеный канекалон разных цветов. Это удобная проверенная прическа, которая делается по специальной технологии, которую придумали еще в 8 веке.

У корней волосы берутся свободно, чтобы не тянули кожу, на длине в семь сантиметров. И на середине косички к волосам начинают приплетать жамлак.

Жамлак – это длинный темный шнурок их плотных хлопковых нитей. Он обязательно должен быть 50 сантиметров и с кисточкой на конце. Вот почему у всех девушек косички такие ровные и одинаковой длины - у них есть выравниватель!

Косички и правда удобнее для сельских местностей. Они дольше выглядят чистыми по сравнению с распущенными волосами, которые нужно часто расчесывать. И в жару они не так запыляются и жирнеют – идеальная прическа для жаркой страны.

Правда из-за привычки ополаскивать голову кислы молоком в косичках остаются частички молока, которое киснет на жаре. Их ведь гораздо труднее промывать, чем распущенные волосы. Потому и пахнуть они могут сильнее, если девушка пользуется традиционными средствами ухода.

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Метки: волосы   интересно   прическа   узбекские косички   факт   фото   
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1  комментарий
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35k
Korolev Час назад
...
Пляшет девочка-узбечка,
На руке блестит колечко.

У узбечки нет привычки
Две косички заплетать:
У москвички две косички,
У узбечки двадцать пять.
...

А. Барто. Твой праздник
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