Конгрессвуман США Максин Уотерс и её челка, в прямом эфире CNN, насмешили зрителей

В Штатах всё стабильно: президент гегемона ежедневно несет чушь, подгоняя мир к ядерному конфликту, его коллеги стараются не отставать от босса.

85-летняя конгрессвумен Максин Уотерс в прямом эфире телеканала CNN, услышав вопрос про адекватность Джо Байдена, постаралась абстрагироваться от неприятной реальности, нервно поправляя парик, чем насмешала огромное количество американцев, смотревших эфир.