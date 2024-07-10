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Конгрессвуман США Максин Уотерс и её челка, в прямом эфире CNN, насмешили зрителей

Конгрессвуман США Максин Уотерс и её челка, в прямом эфире CNN, насмешили зрителей

Автор:
10 июля 2024 23:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Байден   Максин Уотерс   США   америка   волосы   конгрессвуман   прямой эфир   челка   
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Когда спрашивают про адекватность Байдена, лучший выход - заняться прической: пожилая конгрессвуман США Максин Уотерс, забыв, где находится, занялась укладкой волос прямо в прямом эфире.

В Штатах всё стабильно: президент гегемона ежедневно несет чушь, подгоняя мир к ядерному конфликту, его коллеги стараются не отставать от босса.

85-летняя конгрессвумен Максин Уотерс в прямом эфире телеканала CNN, услышав вопрос про адекватность Джо Байдена, постаралась абстрагироваться от неприятной реальности, нервно поправляя парик, чем насмешала огромное количество американцев, смотревших эфир.

Я надеюсь, что она никогда не покинет Конгресс. Просто неиссякаемый источник потрясающего контента

, - прокомментировал эфир с Уотерс в своей соцсети специалист по коммуникациям State Freedom Caucus Network Грег Прайс (@greg_price11)

"К сожалению, так выглядит демократическая геронтократия: пародия на ”Saturday Night Live". Нашему президенту 81 год. Уотерсу, члену Комитета Палаты представителей по финансовым услугам от демократов, 85 лет. Эти два человека прожили вместе 166 лет на этой Земле, и они оба думают, что Джо Байден компетентен баллотироваться, очевидно, из-за недостатка самосознания или умственной подготовки, чтобы понять, что он зашел слишком далеко. Байден доказал это своими выступлениями за последние несколько недель, Уотерс её плохой прической", - пишет американское издание The Western Journal.

Тем временем, Байден, не изменяет себе.

Выступая сегодня на саммите НАТО, Джо расхваливал компетенции Столтенберга, рассказывая, что именно благодаря секретарю альянсу удалось добиться больших успехов. По словам Байдена, Столтенберг является непревзойденным дипломатом, человеком чести и интеллектуальной строгости. В этот момент глава НАТО, стоящий на сцене, внимательно слушал приятные слова в свой адрес.

Пока Джо не сказал примерно следующее:

Господин госсекретарь, вы руководили этим альянсом в один из самых важных периодов в его истории. Я понимаю, что когда я... переспал с вашей женой... я лично просил вас продлить срок службы

Глава НАТО сперва удивленно смотрел на политика, пока тот не засмеялся и не извинился перед всеми. Позже в расшифровке Белого дома стало понятно, что Байден хотел сказать "я говорил с вашей женой", однако фраза несколько "зажевалась" во время произношения – "I was talking to your wife" превратилась в нецензурную"I fu**ed your wife".

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Метки: Байден   Максин Уотерс   США   америка   волосы   конгрессвуман   прямой эфир   челка   
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10  комментариев
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24k
Killgrave 3 часа назад
Нет ничего комичнее, чем негры, которые пытаются выглядеть как белые и цивилизованные люди.
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Darki Час назад
Дед на перфокартах опять сморозил дичь,бабка поправила парик.Огогошеньки,скорее новости делать
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Mikhail 2 часа назад
клоунада и непрофессионализм
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Uganda 3 часа назад
Когда я буду таким старым, я не буду портить сводки новостей своей рожей
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1k
greesevold 3 часа назад
Тётка Уотерс - один в один Пол Стенли из KISS. Такая-же старая и пожёванная. Но Пол хоть несколько хитов написал, и с группой миллионы дисков продал, трудился не покладая гитары.
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DuckTales 3 часа назад
Команда победителей
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1560 постов (1489 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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