Кот из Санкт-Петербурга пригласил на работу кота, которого уволили в Зеленоградске

В своём личном Telegram-канале питерский кот Франц отметил, что у них в городе клеветников нет.
Кот из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга по имени Франц в своём Telegram обратился к другому котику из Зеленоградска, которого совсем недавно "уволили" из магазина.
"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", - написал Франц в своём канале.
Франц - один из котов в Санкт-Петербурге, которые проживают на территории здания комитета. Он занял свой пост после того, как кот Моисей ушёл на "удалёнку" (его приютила работница комитета).
Fishki рассказывали об истории кота Сергея из Зеленоградска. Он несколько лет жил в магазине, где его даже приняли на работу. Местные гиды рассказывали о нём, как о достопримечательности, а журналисты делали сюжеты. До тех пор, пока кто-то не пожаловался на кота в магазине в Роспотребнадзор. Руководство обязали убрать кота, и его приютила одна из работниц.
Местные жители возмутились и собирают подписи для того, чтобы вернуть котика в магазин.
Источник:
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