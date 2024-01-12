Кот из Санкт-Петербурга пригласил на работу кота, которого уволили в Зеленоградске

Fishki рассказывали об истории кота Сергея из Зеленоградска. Он несколько лет жил в магазине, где его даже приняли на работу. Местные гиды рассказывали о нём, как о достопримечательности, а журналисты делали сюжеты. До тех пор, пока кто-то не пожаловался на кота в магазине в Роспотребнадзор. Руководство обязали убрать кота, и его приютила одна из работниц.