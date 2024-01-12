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Кот из Санкт-Петербурга пригласил на работу кота, которого уволили в Зеленоградске

Кот из Санкт-Петербурга пригласил на работу кота, которого уволили в Зеленоградске

Автор:
12 января 2024 16:36
Сообщество : Животные
Метки: Зеленоградск   Санкт-Петербург   интересное   кот   котики   работа   фото   
826
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В своём личном Telegram-канале питерский кот Франц отметил, что у них в городе клеветников нет.

Кот из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга по имени Франц в своём Telegram обратился к другому котику из Зеленоградска, которого совсем недавно "уволили" из магазина.



"Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают", - написал Франц в своём канале.

Франц - один из котов в Санкт-Петербурге, которые проживают на территории здания комитета. Он занял свой пост после того, как кот Моисей ушёл на "удалёнку" (его приютила работница комитета).

Fishki рассказывали об истории кота Сергея из Зеленоградска. Он несколько лет жил в магазине, где его даже приняли на работу. Местные гиды рассказывали о нём, как о достопримечательности, а журналисты делали сюжеты. До тех пор, пока кто-то не пожаловался на кота в магазине в Роспотребнадзор. Руководство обязали убрать кота, и его приютила одна из работниц.

Местные жители возмутились и собирают подписи для того, чтобы вернуть котика в магазин.

Источник:

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Метки: Зеленоградск   Санкт-Петербург   интересное   кот   котики   работа   фото   
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5  комментариев
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2k
Сергей 57 минут назад
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1k
Darki 24 минуты назад
Почему не выложили фото "героя" которому кот помешал?Его же в лицо надо знать.Знать что он один из многих кого мама стоя родила.
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879
александр ломовицкий 50 минут назад
Ссылка vk.com
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13k
Владимир Час назад
Какая гнида пожаловалась?
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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