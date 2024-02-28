20 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

В мире полно интересных вещей — и что-то любопытное можно замечать каждый день. Как говорится, "не сфоткал — не было". Эти люди решили сфотографировать или поделиться самыми разными кадрами с явлениями, предметами и необычными штуками. Взглянем на свежую подборку таких интересностей!