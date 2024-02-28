20 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

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В мире полно интересных вещей — и что-то любопытное можно замечать каждый день. Как говорится, "не сфоткал — не было". Эти люди решили сфотографировать или поделиться самыми разными кадрами с явлениями, предметами и необычными штуками. Взглянем на свежую подборку таких интересностей!
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3. С 1972 года на поверхности Луны оставили более 90 мешков с человеческими отходами. Теперь ученые хотят изучить их, чтобы проследить за любыми долгосрочными биологическими изменениями на Луне
5. Мост XX века в Аберистуите, Уэльс, Англия. Его построили над мостом XVIII века, который был построен над средневековым мостом
15. Наклейка на папайе показывает, какого цвета она должна стать, чтобы её можно было есть
Источник: — переведено специально для fishki.net
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От детей прятала, 100 пудов. У меня батя в 90-ые, пульт от видака так в лампу настенную спрятал, которой не пользовались. А мне в тот день захотелось включить её. Вот я ржал потом.
В №16 про "цифровой знак" не понял...
Есть объяснение, что за "KHI LAX" ???...
p.s. Буду признателен.)
наверное, как-то так)