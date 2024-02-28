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20 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

20 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

Автор:
28 февраля 2024 13:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Кадры   Фотографии   интересное   интересные фото   история   любопытно   подборка   разные фото   фотомир   
3175
21

В мире полно интересных вещей — и что-то любопытное можно замечать каждый день. Как говорится, "не сфоткал — не было". Эти люди решили сфотографировать или поделиться самыми разными кадрами с явлениями, предметами и необычными штуками. Взглянем на свежую подборку таких интересностей!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Кадры   Фотографии   интересное   интересные фото   история   любопытно   подборка   разные фото   фотомир   
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10  комментариев
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3k
Сергей Час назад
20. "Моя мама случайно запекла свой планшет в духовке"
От детей прятала, 100 пудов. У меня батя в 90-ые, пульт от видака так в лампу настенную спрятал, которой не пользовались. А мне в тот день захотелось включить её. Вот я ржал потом.
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0
Алекс 9 минут назад
В Зимбабве больше нет местных долларов, с 2009 года они обьявили основной валютой в стране доллар США .
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1k
c3nsor3d 54 минуты назад
Пардоньте...
В №16 про "цифровой знак" не понял...
Есть объяснение, что за "KHI LAX" ???...
p.s. Буду признателен.)
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21k
anpetrof 58 минут назад
Комментарий к фото
А котлету, бывшую в употреблении, можно рассматривать, как предмет искусства?
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21k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Учёные, наверняка, британские, а что за мешки? Это мешки, которые оставили американские космонавты, которые толи были на Луне, то ли не были? Вот когда эти учёные эти мешки найдут или не найдут и выяснится, были американцы на Луне или нет
...
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11k
MPEG-8 Час назад
С планшетом в духовке. это прямо отдельная история.
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2k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
как такое возможно?
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Присел и прямо чувствуешь: пошла зарядка!
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