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Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото, которые вас удивят

Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото, которые вас удивят

Автор:
28 февраля 2024 11:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   необычные фотографии   факты   фото   
1147
41

Поругались с близкими? Устали на работе? Просто изнываете от скуки? Тогда вы по адресу: нахлынувший экзистенциальный кризис прогонит эта чудесная подборка случайных фото, которых связывает между собой только то, что все они невероятно крутые и интересные!

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Метки: интересное   необычные фотографии   факты   фото   
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8  комментариев
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96k
Доктор Джонс 48 минут назад
"38. Встреча королевы Елизаветы II и Мэрилин Монро, 2956 год"
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11k
Клёст 9 минут назад
)Это же обыкновенный Козодой. Нет?
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13k
Krapiv 23 минуты назад
Комментарий к фото
Анекдот вспомнился.
На допросе следователь кладет на стол нож перед подозреваемым
- Вы узнаете это нож?
- Узнаю
- Значит все таки узнаете?!
- Конечно, Вы мне его седьмой раз показываете
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1k
Лютый вам Бетховен 39 минут назад
16. Роберт Г. Хефт разработал дизайн американского флага в 17 лет в 1958 году для школьного проекта по истории. Ему поставили четверку. После того, как президент Эйзенхауэр лично сказал ему, что из 1500 вариантов выбрали его дизайн, оценку изменили н
===================
Интрига.
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