В Сибири проснулись пушистые гусеницы, не дождавшись весны

Жители Сибирского федерального округа стали находить на улице живых гусеницы.
Мы привыкли думать, что насекомые в Сибири появляются только в середине весны, когда снега уже нет и вовсю реет солнышко. Однако, жители СФО стали находить в снегу пушистых гусениц, которые как ни в чём не бывало ползают по снегу. Невольно задаёшься вопросом: что они едят и как не мёрзнут?
Гусеницы Медведицы бурой (Phragmatobia fuliginosa) поселились на севере Евразии, поэтому им пришлось приспосабливаться к жизни в холоде. Гусеницы этого вида научились превращать воду в своём организме в глицерин. Он замерзает при более низких температурах. Но если морозы всё же ударят, то гусеницы просто впадут в анабиоз, а к потеплению снова придут в себя. Кроме того, у медведицы бурой есть шубка, которая согревает её зимой. Однако, даже несмотря на это, в этом году гусеницы проснулись раньше обычного, недождавшись весны.
На самом деле всё просто. Гусеницы этого вида стараются как можно раньше вылезти на поверхность. Пока другие букашки спят под слоем перегноя, эти гусеницы уже вовсю жрут молодую зелень. Немудрено, что при таких обстоятельствах уже в апреле можно встретить ночных бабочек. Из гусениц вылупляются те самые пушистые бабочки, которые кружат у фонарей.
Примета, связанная с этими гусеницами гласит, что если вы встретили на снегу Медведицу бурую - весна уже близко. Гусеницы редко выползают перед морозами.
Источник:
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