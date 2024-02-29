FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16140 постов • 1702 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Сибири проснулись пушистые гусеницы, не дождавшись весны

В Сибири проснулись пушистые гусеницы, не дождавшись весны

Автор:
29 февраля 2024 17:18
Сообщество : Животные
Метки: Сибирь   гусеницы   зимные гусеницы   интересное   медведица бурая   пушистые гусеницы   факты   фото   
950
4

Жители Сибирского федерального округа стали находить на улице живых гусеницы.

Мы привыкли думать, что насекомые в Сибири появляются только в середине весны, когда снега уже нет и вовсю реет солнышко. Однако, жители СФО стали находить в снегу пушистых гусениц, которые как ни в чём не бывало ползают по снегу. Невольно задаёшься вопросом: что они едят и как не мёрзнут?

Гусеницы Медведицы бурой (Phragmatobia fuliginosa) поселились на севере Евразии, поэтому им пришлось приспосабливаться к жизни в холоде. Гусеницы этого вида научились превращать воду в своём организме в глицерин. Он замерзает при более низких температурах. Но если морозы всё же ударят, то гусеницы просто впадут в анабиоз, а к потеплению снова придут в себя. Кроме того, у медведицы бурой есть шубка, которая согревает её зимой. Однако, даже несмотря на это, в этом году гусеницы проснулись раньше обычного, недождавшись весны.

На самом деле всё просто. Гусеницы этого вида стараются как можно раньше вылезти на поверхность. Пока другие букашки спят под слоем перегноя, эти гусеницы уже вовсю жрут молодую зелень. Немудрено, что при таких обстоятельствах уже в апреле можно встретить ночных бабочек. Из гусениц вылупляются те самые пушистые бабочки, которые кружат у фонарей.

Примета, связанная с этими гусеницами гласит, что если вы встретили на снегу Медведицу бурую - весна уже близко. Гусеницы редко выползают перед морозами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Сибирь   гусеницы   зимные гусеницы   интересное   медведица бурая   пушистые гусеницы   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
78k
Viktor 2 часа назад
О как!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 2 часа назад
на то они и пушистые....А сколько на шубу таких надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#интересно#кино#кот#Разное#Еда#США
#животные#автомобили#люди#факты#аварии#авто аварии#забавно#фильм#истории#Ynews
#Прикол#автомир#интересное#история#ДТП#Автовсячина#позитив#дети#СССР#Суд
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист 25 интересных фактов из разных сфер нашей жизни 25 интересных фактов из разных сфер нашей жизни Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото, которые вас удивят Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото,... Белое пятно в медицине: история витилиго Белое пятно в медицине: история витилиго 13 предметов, которые древние египтяне помещали в гробницы 13 предметов, которые древние египтяне помещали в гробницы 30 крутых и любопытных фактов о животных 30 крутых и любопытных фактов о животных

На что жалуетесь?

Вернуться