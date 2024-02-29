В Сибири проснулись пушистые гусеницы, не дождавшись весны

Гусеницы Медведицы бурой (Phragmatobia fuliginosa) поселились на севере Евразии, поэтому им пришлось приспосабливаться к жизни в холоде. Гусеницы этого вида научились превращать воду в своём организме в глицерин. Он замерзает при более низких температурах. Но если морозы всё же ударят, то гусеницы просто впадут в анабиоз, а к потеплению снова придут в себя. Кроме того, у медведицы бурой есть шубка, которая согревает её зимой. Однако, даже несмотря на это, в этом году гусеницы проснулись раньше обычного, недождавшись весны.