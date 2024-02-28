Мошенники из Шотландии заманили людей на шоколадную фабрику "Вилли Вонки"

Удивительной наглости лохотрон устроили какие-то гении из Глазго. Они зазвали народ на выставку посвященную фильму "Вилли Вонка". Даже вот постеры с помощью нейросетей сделали. Все красиво, ярко и круто. Но и цена соответствующая - 45 долларов ( примерно 4100 рублей) с носа.
Вполне себе нормальная денежка. Но, увы, вместо сказки посетители получили убогий полупустой склад. А еще очень-очень грустного умпа-лумпу, которого, вероятного, вообще держали в заложниках.
Такой наглый скам народ терпеть не стал и вызвал полицию. Организаторов быстро прижали и всем посетителям вернули деньги в первый же день. Мораль: не верьте нейросетям и "золотым билетам".
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