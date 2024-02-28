Мошенники из Шотландии заманили людей на шоколадную фабрику "Вилли Вонки"

Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг

Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов

В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен

Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью

Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера

Мужчина проучил мошенников, отправив им печенье вместо телефона