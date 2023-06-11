Британка притворялась мужиком, чтобы соблазнить слабовидящую девушку





21-летняя Джорджия Билхэм познакомилась с 19-летней Н. в интернете, выдавая себя за парня по имени Джордж. Какое-то время они просто общались, но потом решили начать встречаться в реале. Когда они встречались в жизни, девушка использовала мужскую одежду, скрывала свои длинные волосы и имитировала мужской голос.