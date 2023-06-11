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Британка притворялась мужиком, чтобы соблазнить слабовидящую девушку

Британка притворялась мужиком, чтобы соблазнить слабовидящую девушку

Автор:
11 июня 2023 10:14
Сообщество : Истории
Метки: Джорджия Билхэм   в мире   история   люди   обман   плохое зрение   фото   
3981
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Теперь её обвиняют в сексуальных преступлениях.



21-летняя Джорджия Билхэм познакомилась с 19-летней Н. в интернете, выдавая себя за парня по имени Джордж. Какое-то время они просто общались, но потом решили начать встречаться в реале. Когда они встречались в жизни, девушка использовала мужскую одежду, скрывала свои длинные волосы и имитировала мужской голос.

Из-за своего плохого зрения, девушка не могла подозревать обман и наивно верила, что встречается с настоящим мужиком. Во время секса, Джорджия попросила девушку снять очки, полностью лишив ее способности видеть и распознать подвох.

Это продолжалось в течение длительного времени, пока девушка не познакомила Джорджа со своей матерью, которая сразу распознала подмену.

В настоящее время идут судебные процессы, и Джорджия обвиняется в семнадцати случаях сексуального насилия и восьми случаях "сексуального проникновения".

Источник:

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Метки: Джорджия Билхэм   в мире   история   люди   обман   плохое зрение   фото   
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19  комментариев
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14k
Мистер Фикс 6 часов назад
Что за бред?
Можно быть слепой, как сова, но эта Н. не щупала причиндалы "любовника" что ли? Ни до, ни во время, ни после? Не натыкалась на дырку?
Или народ там вкрай отупел???
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1k
КАКАнгел 43 минуты назад
а нафига всё это ??
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1k
SmartCat101 Час назад
как вообще такое возможно? а главное, зачем?
наличие сисек, отсутствие растительности на морде и отсутствие члена... не вызвали подозрения?
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15k
ss 2 часа назад
Ой, @ля!
Ну кто же эту муйню сочиняет?! В своём желании поведать всем, как хорошо жить в России и какой ужас творится "там, у них на этих западах", некоторые заходятся в творческом экстазе до судорог!... Ну или считают своих читателей дебилами...
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13k
MilfFucker 2 часа назад
Там шпиёнки с крепким телом: Ты их в дверь они в окно! Говори, что с этим делом Мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком: Шасть в купе и притвориться мужиком, А сама наложит тола под корсет… Ты проверяй, какого пола твой сосед!» Тут давай его пытать я: «Опасаюсь маху дам. Как проверить? Лезть под платье Так схлопочешь по мордам!» Но инструктор парень дока, Деловой, попробуй срежь! И опять пошла морока Про коварный зарубеж…
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29k
Григорий 3 часа назад
"Джорджия обвиняется в семнадцати случаях сексуального насилия" - один раз не Фантомас!!! Меня там 16 раз изнасиловали, сегодня опять пойду!
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3k
Aleks 4 часа назад
Вброс какой то, нормальные люди влет раскусывают.
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5k
BenderRodriguez 4 часа назад
Что за бред? Спид-инфо опять издают?
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3k
Aleks 4 часа назад
У бедолаги в королевской англии нет денег на очки?
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15k
a_komolow 4 часа назад
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6k
livaneth 4 часа назад
"Джорджия обвиняется в семнадцати случаях сексуального насилия" - вроде же всё по согласию было, разве нет?
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1k
Виктор Глущенко 4 часа назад
А есть видео следственного эксперимента ? Друг спрашивает .
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13k
Shtoppi 5 часов назад
<<Во время секса, Джорджия попросила девушку снять очки, полностью лишив ее способности видеть и распознать подвох.>>
-------------
по всей видимости во время секса так же применялись паралитики-анастетики и препараты для стирания памяти, чтобы подвох в виде отсутствия пх и пр. мужских признаков, точно не был раскрыт.
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62k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
-как вы смотрите на лесбийское порно ?
- только в HD !
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10k
Игорь 5 часов назад
….сними очки и замри….. :)
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