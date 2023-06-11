Британка притворялась мужиком, чтобы соблазнить слабовидящую девушку

Теперь её обвиняют в сексуальных преступлениях.
21-летняя Джорджия Билхэм познакомилась с 19-летней Н. в интернете, выдавая себя за парня по имени Джордж. Какое-то время они просто общались, но потом решили начать встречаться в реале. Когда они встречались в жизни, девушка использовала мужскую одежду, скрывала свои длинные волосы и имитировала мужской голос.
Из-за своего плохого зрения, девушка не могла подозревать обман и наивно верила, что встречается с настоящим мужиком. Во время секса, Джорджия попросила девушку снять очки, полностью лишив ее способности видеть и распознать подвох.
Это продолжалось в течение длительного времени, пока девушка не познакомила Джорджа со своей матерью, которая сразу распознала подмену.
В настоящее время идут судебные процессы, и Джорджия обвиняется в семнадцати случаях сексуального насилия и восьми случаях "сексуального проникновения".
Источник:
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Можно быть слепой, как сова, но эта Н. не щупала причиндалы "любовника" что ли? Ни до, ни во время, ни после? Не натыкалась на дырку?
Или народ там вкрай отупел???
наличие сисек, отсутствие растительности на морде и отсутствие члена... не вызвали подозрения?
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по всей видимости во время секса так же применялись паралитики-анастетики и препараты для стирания памяти, чтобы подвох в виде отсутствия пх и пр. мужских признаков, точно не был раскрыт.
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