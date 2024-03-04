В Подмосковье начнут строить отдельные дома для мигрантов там, где они работают

По мнению правительства, это поможет снизить конфликты мигрантов с местным населением и за ними будет легко следить.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение, согласно которому, владельцы складов, комплексов и оптово-распределительных центров площадью от 30 тыс. кв. м обязаны обеспечить своих работников жильём, с расчётом не менее 4–6 кв. м на человека. Об этом пишет "Коммерсант".
Кроме того, жилище должно находиться на территории, где мигранты работают, иметь видеонаблюдение и отвечать всем санитарным нормам. Проектируемые помещения должны также подходить для размещения охраны. По мнению властей, такая инициатива поможет собрать всех мигрантов в кучку, наблюдать за ними по камерам, а в случае ЧП вызвать охрану, которая находится тут же.
Как правило, мигранты снимают жилье рядом с местом своей работы, поэтому в жилом секторе, прилегающем к крупным объектам притяжения иностранной рабочей силы создается определенный дискомфорт для местного населения. Если же работодатели будут селить своих иностранных работников централизованно, в служебных общежитиях, там их будет легче контролировать. И самое главное — контакты с местным населением будут сведены к минимуму, по принципу "общежитие—работа—общежитие", — отмечает первый заместитель руководителя областного главного управления региональной безопасности Владимир Герасименко.
Представители Ozon отметили, что уже давно так делают.
Ozon уже несколько лет предоставляет всем иногородним и иностранным работникам логистических объектов места в общежитиях, а также трансфер до места работы. Все общежития, в которых проживают наши сотрудники, официально зарегистрированы и имеют всю необходимую документацию»,— сообщили в пресс-службе компании.
При этом источник “Ъ” на рынке логистики отмечает, что компании беспокоит требование в перспективе располагать жилье на территории их объектов:
У нас нет уверенности, что концентрация большого числа приезжих на закрытой территории позволит контролировать их лучше, а не хуже,— рассказал он.
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