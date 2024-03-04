В Подмосковье начнут строить отдельные дома для мигрантов там, где они работают

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение, согласно которому, владельцы складов, комплексов и оптово-распределительных центров площадью от 30 тыс. кв. м обязаны обеспечить своих работников жильём, с расчётом не менее 4–6 кв. м на человека. Об этом пишет "Коммерсант".



Кроме того, жилище должно находиться на территории, где мигранты работают, иметь видеонаблюдение и отвечать всем санитарным нормам. Проектируемые помещения должны также подходить для размещения охраны. По мнению властей, такая инициатива поможет собрать всех мигрантов в кучку, наблюдать за ними по камерам, а в случае ЧП вызвать охрану, которая находится тут же.