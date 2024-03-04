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В Подмосковье начнут строить отдельные дома для мигрантов там, где они работают

В Подмосковье начнут строить отдельные дома для мигрантов там, где они работают

Автор:
04 марта 2024 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Отдельное жильё для мигрантов   Подмосковье   интересное   мигранты в Москве   общежития для мигрантов   фото   
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По мнению правительства, это поможет снизить конфликты мигрантов с местным населением и за ними будет легко следить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение, согласно которому, владельцы складов, комплексов и оптово-распределительных центров площадью от 30 тыс. кв. м обязаны обеспечить своих работников жильём, с расчётом не менее 4–6 кв. м на человека. Об этом пишет "Коммерсант".


Кроме того, жилище должно находиться на территории, где мигранты работают, иметь видеонаблюдение и отвечать всем санитарным нормам.  Проектируемые помещения должны также подходить для размещения охраны. По мнению властей, такая инициатива поможет собрать всех мигрантов в кучку, наблюдать за ними по камерам, а в случае ЧП вызвать охрану, которая находится тут же.

Как правило, мигранты снимают жилье рядом с местом своей работы, поэтому в жилом секторе, прилегающем к крупным объектам притяжения иностранной рабочей силы создается определенный дискомфорт для местного населения. Если же работодатели будут селить своих иностранных работников централизованно, в служебных общежитиях, там их будет легче контролировать. И самое главное — контакты с местным населением будут сведены к минимуму, по принципу "общежитие—работа—общежитие", — отмечает первый заместитель руководителя областного главного управления региональной безопасности Владимир Герасименко.

Представители Ozon отметили, что уже давно так делают.

Ozon уже несколько лет предоставляет всем иногородним и иностранным работникам логистических объектов места в общежитиях, а также трансфер до места работы. Все общежития, в которых проживают наши сотрудники, официально зарегистрированы и имеют всю необходимую документацию»,— сообщили в пресс-службе компании.

При этом источник “Ъ” на рынке логистики отмечает, что компании беспокоит требование в перспективе располагать жилье на территории их объектов:

У нас нет уверенности, что концентрация большого числа приезжих на закрытой территории позволит контролировать их лучше, а не хуже,— рассказал он.

Источник:

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Метки: Москва   Отдельное жильё для мигрантов   Подмосковье   интересное   мигранты в Москве   общежития для мигрантов   фото   
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Alex Полчаса назад
Что бы сжигать их было удобнее?
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6k
Babangdida 24 минуты назад
Ну да, строить минирезервации, лишь бы легавым с депутатами не работать. Ау, это же бывшие наши сограждане, которым не повезло в жизни родится по эту сторону бугра! Надо бить им бубен пока не вспомнят как жить по человечески, а не делать для них зоопарк.
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