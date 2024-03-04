В Томске пьяный дебошир забросал пассажиров самолёта яблоками

При посадке в самолёт Томск - Москва один из пассажиров устроил настоящий цирк. Пьяный 29-летний мужчина поссорился с другими пассажирами. В ходе конфликта он достал из ручной клади яблоки и начал ими бросаться. Когда его пытались успокоить, он ударил представителя авиакомпании. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Командир воздушного судна отказал дебоширу в перелёте. На место прибыли полицейские, которые забрали мужчину в отделение. На разговор с сотрудниками полиции мужчина захватил несколько яблок с собой, положив их в карманы. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.