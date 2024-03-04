В Томске пьяный дебошир забросал пассажиров самолёта яблоками

К счастью, никто не пострадал.
При посадке в самолёт Томск - Москва один из пассажиров устроил настоящий цирк. Пьяный 29-летний мужчина поссорился с другими пассажирами. В ходе конфликта он достал из ручной клади яблоки и начал ими бросаться. Когда его пытались успокоить, он ударил представителя авиакомпании. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.
Командир воздушного судна отказал дебоширу в перелёте. На место прибыли полицейские, которые забрали мужчину в отделение. На разговор с сотрудниками полиции мужчина захватил несколько яблок с собой, положив их в карманы. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.
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В настоящее время авиапассажир привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьями 20.1 и 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), - сообщили в полиции.
Кроме того, ведётся проверка по факту нанесения телесных повреждений работнику авиатранспорта.
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их надо бить
их надо бить до протрезвления
бесит вот эта вот правильность