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В Томске пьяный&nbsp; дебошир забросал пассажиров самолёта яблоками

В Томске пьяный дебошир забросал пассажиров самолёта яблоками

Автор:
04 марта 2024 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Томск   бросался яблоками   интересное   пассажир   фото   яблоки   
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К счастью, никто не пострадал.

При посадке в самолёт Томск - Москва один из пассажиров устроил настоящий цирк. Пьяный 29-летний мужчина поссорился с другими пассажирами. В ходе конфликта он достал из ручной клади яблоки и начал ими бросаться. Когда его пытались успокоить, он ударил представителя авиакомпании. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Командир воздушного судна отказал дебоширу в перелёте. На место прибыли полицейские, которые забрали мужчину в отделение. На разговор с сотрудниками полиции мужчина захватил несколько яблок с собой, положив их в карманы. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

В настоящее время авиапассажир привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьями 20.1 и 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), - сообщили в полиции.

Кроме того, ведётся проверка по факту нанесения телесных повреждений работнику авиатранспорта.

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Метки: Москва   Томск   бросался яблоками   интересное   пассажир   фото   яблоки   
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3  комментария
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Бывает яблочный спас, а бывает, теперь, яблочный террорист!
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5k
Двестиграмм 22 минуты назад
почему с такими разговаривают?
их надо бить
их надо бить до протрезвления
бесит вот эта вот правильность
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15k
Краюхин Тихон Час назад
Да он просто всех угостить хотел!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349746



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