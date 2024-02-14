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Угрожавший взорвать РУДН студент отделался только штрафом

Угрожавший взорвать РУДН студент отделался только штрафом

Автор:
14 февраля 2024 13:10
Сообщество : Жить в России
Метки: интересное   студент   терроризм   угроза   универ   фото   штраф   
1511
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На подозрительного парня обратила внимание староста одной из групп.

Telegram-канал Baza сообщил о попытке взорвать московский РУДН (Российский университет дружбы народов). Староста одной из групп просматривала чаты университета и наткнулась на чат ландшафтных дизайнеров, которые поступили в университет два года назад. В этом чате студент по имени Хьюго М. несколько раз грозился на следующий день взорвать один из корпусов университета. Девушка перепугалась и рассказала о происходящем куратору ВУЗа, а тот уже обратился в полицию.

Полицейские быстро нашли парня, который грозился подорвать универ. Хьюго быстро признался в содеянном. Он пояснил, что на самом деле не собирался взрывать здание, а просто погорячился. Несостоявшегося террориста задержали, а в его квартире провели обыск. Правда, там ничего не нашли. Однако теперь Хьюго могут обвинить по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), сообщает Baza. По закону, парня может ждать либо штраф, либо обязательные работы.

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Метки: интересное   студент   терроризм   угроза   универ   фото   штраф   
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13  комментариев
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6k
Lexx 3 часа назад
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249
Фрол 47 минут назад
Ну раз он признался что пошутил,так как не соображает что делает, да его ещё и отпустили с напутствиями ,что бы хорошо учился, тут уж думцы должны ему вылизать жопу как воспитатели.
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722
Александр 2 часа назад
Отличный пример, когда староста или класс-рук. ответственно относятся ко своим обязанностям.
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12k
Vampire 2 часа назад
Руки скотчем впереди, петарду в жопу и пусть катится на все четыре.
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4k
Руслан 2 часа назад
В заголовке: отделался штрафом.
В статье: может ждать либо обязательные работы, либо штраф.
Так уже осудили, признали виновным и назначили наказание? Или следственные действия ещё проводятся?
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9k
Владимир 3 часа назад
Не нравится универ? Пинка под жопу и на стройку разнорабочим.
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38k
АнтонПолднев 3 часа назад
Мда... Времена настали... Теперь за брошенное сгоряча "Су.ка! Убил бы на.х.уй!" Можно срок выхватить.
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93k
Доктор Джонс 3 часа назад
Из какой страны этот Хьюго?
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94
Яна Денисова 3 часа назад
а зачем лицо замазали? таких дебилов надо знать в лицо
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PokemonKa
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