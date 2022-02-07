20 коллекций, привлекающих своей необычностью

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Коллекционеры — особые люди: их тяга к собирательству предметов, хранению и классификации выше, чем у всех остальных. Кому-то нравится собирать марки, монеты, минералы, модели автомобилей, а кто-то выбирает для коллекционирования более необычные предметы. Иногда довольно неожиданные!
В общем, люди готовы собирать буквально что угодно — от застежек-молний до шаров для боулинга и от солонок до скворечников. Надо признать: эти замечательные коллекции вызывают восхищение.
1. "Один мужик из нашей строительной бригады собирает язычки от застежек-молний, которые находит на земле. У него еще 4 таких ожерелья"
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4. "За последние 15 лет мой папа собрал 1785 шаров для боулинга и построил из них гигантскую пирамиду"
5. "Моя более чем 20-летняя коллекция камер в стиле ар-деко и юбилейных спецверсий, выпущенных в основном между 1930 и 1950 годами"
8. "Коллекция моей бабушки из 544 различных формочек для печенья, которую она пополняла более 50 лет"
17. "Моя коллекция игр наконец-то обрела свой дом. Жена сделала мне подарок на годовщину - эти стеллажи"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: коллекции коллекционеры коллекционирование необычные коллекции странные коллекции увлечения хобби
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