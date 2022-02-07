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20 коллекций, привлекающих своей необычностью

20 коллекций, привлекающих своей необычностью (21 фото)

Автор:
07 февраля 2022 14:35
Сообщество : Картинка дня
Метки: коллекции   коллекционеры   коллекционирование   необычные коллекции   странные коллекции   увлечения   хобби   
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21
Коллекционеры — особые люди: их тяга к собирательству предметов, хранению и классификации выше, чем у всех остальных. Кому-то нравится собирать марки, монеты, минералы, модели автомобилей, а кто-то выбирает для коллекционирования более необычные предметы. Иногда довольно неожиданные!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: коллекции   коллекционеры   коллекционирование   необычные коллекции   странные коллекции   увлечения   хобби   
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19k
SolomonA Полчаса назад
Коллекционеры - по-хорошему долбанутые люди...
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448
Сергей 6 минут назад
9. "Мой отец собирает солонки и перечницы"
тема пропажи солонок в столовках раскрыта
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6k
ValdemarNaftulievich Полчаса назад
Коллекция под видом ёлки
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Мультголова

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