20 коллекций, привлекающих своей необычностью

Коллекционеры — особые люди: их тяга к собирательству предметов, хранению и классификации выше, чем у всех остальных. Кому-то нравится собирать марки, монеты, минералы, модели автомобилей, а кто-то выбирает для коллекционирования более необычные предметы. Иногда довольно неожиданные!

0 В общем, люди готовы собирать буквально что угодно — от застежек-молний до шаров для боулинга и от солонок до скворечников. Надо признать: эти замечательные коллекции вызывают восхищение.

1. "Один мужик из нашей строительной бригады собирает язычки от застежек-молний, которые находит на земле. У него еще 4 таких ожерелья" 0 Источник:

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2. "Мой друг уже более 6 лет собирает камни в форме сердца" 0 Источник:

3. "Коллекция "уродливых" мячей для гольфа, которую собрал мой 87-летний отец" 0 Источник:

4. "За последние 15 лет мой папа собрал 1785 шаров для боулинга и построил из них гигантскую пирамиду" 0 Источник:

5. "Моя более чем 20-летняя коллекция камер в стиле ар-деко и юбилейных спецверсий, выпущенных в основном между 1930 и 1950 годами" 0 Источник:

6. "У моей тети есть коллекция ложек, над которой висит коллекция миниатюрных ложек" 0 Источник:

7. "Стопка билетов на поезд, на котором я добираюсь до колледжа; собрал за год" 0 Источник:

8. "Коллекция моей бабушки из 544 различных формочек для печенья, которую она пополняла более 50 лет" 0 Источник:

9. "Мой отец собирает солонки и перечницы" 0 Источник:

10. "Моя стопроцентно полная коллекция всех когда-либо созданных щитов LEGO" 0 Источник:

11. "Моя коллекция галстуков. И еще один сейчас на мне" 0 Источник:

12. "Моя коллекция песка и грязи из всех мест, где я побывал" 0 Источник:

13. "Моя девушка чистит свою коллекцию "Монополий" 0 Источник:

14. "Моя коллекция игральных костей" 0 Источник:

15. "Моя сестра собирает наклейки с бананов" 0 Источник:

16. "Коллекция камней моего 9-летнего сына" 0 Источник:

17. "Моя коллекция игр наконец-то обрела свой дом. Жена сделала мне подарок на годовщину - эти стеллажи" 0 Источник:

18. "Коллекция плюшевых кукол по детскому сериалу "Артур", которую собрала моя девушка" 0 Источник:

19. "Моя бабушка со своей коллекцией скворечников" 0 Источник: