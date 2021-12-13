16 великолепных коллекций от увлеченных людей

Люди любят окружать себя вещами, которые приносят им радость и вызывают у них интерес. Иногда какие-то предметы нравятся людям гораздо больше остальных, и они начинают приобретать их в неограниченном количестве. Так и возникают коллекции. Собирать можно всё, что душе угодно: игрушки, посуду, кирпичи и даже кнопки от лифта. Мы собрали для вас примеры любопытных коллекций.

Моя коллекция розовых калькуляторов