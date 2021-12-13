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16 великолепных коллекций от увлеченных людей

16 великолепных коллекций от увлеченных людей (17 фото)

Автор:
13 декабря 2021 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Собирательство   вещи   коллекции   коллекционер   подборка   фото   хобби и увлечения   
349
17

Что люди только не собирают! Машинки, игрушки, посуду, игровые приставки... Некоторые даже коллекционируют консервы в кладовке - вдруг пригодятся. Вот несколько отличных коллекций самых разнообразных вещей.

Люди любят окружать себя вещами, которые приносят им радость и вызывают у них интерес. Иногда какие-то предметы нравятся людям гораздо больше остальных, и они начинают приобретать их в неограниченном количестве. Так и возникают коллекции. Собирать можно всё, что душе угодно: игрушки, посуду, кирпичи и даже кнопки от лифта. Мы собрали для вас примеры любопытных коллекций.


Моя коллекция розовых калькуляторов

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Вот коллекция, которую вы, вероятно, никогда раньше не видели. Это моя коллекция кнопок лифта!

Найдено с помощью магнита в реках и озёрах

Моя коллекция винтажных привидений

Моя коллекция Hello Kitty

Мой папа коллекционирует солонки и перечницы

Моя коллекция игральных кубиков

Все выпуски National Geographic с 1888 года

Коллекция урановой посуды под лампами чёрного света

Вот моя коллекция маленьких карандашей

Четыре карандаша справа слишком большие и в настоящее время используются, пока не уменьшатся до нужных размеров.

Часть моей коллекции кирпичей и книг про кирпичи

Коробка с моей коллекцией четырёхлистного клевера

Коллекция брошей и заколок в форме цикад

Некоторые из моих винтажных карманных ножей с блёстками

Старые ручки смыва для бачка унитаза

В основном французские, одна из России. Конечно же, немытые.

Жуткие обезьяны

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Метки: Собирательство   вещи   коллекции   коллекционер   подборка   фото   хобби и увлечения   
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5  комментариев
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8k
Ном-Номыч 38 минут назад
"лампами чёрного света" - так называют лампы с ультрафиолетовым спектром излучения. Почему так называют - черного цвета? потому что дибелируют людей, подменяя правильные значения
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16k
Пумба 2 минуты назад
Из всего приведенного действительно коллекций тут 3-4, остальное - шлак.
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16k
Пумба 6 минут назад
Комментарий к фото
Так вот какая сука их выковыривает!!!
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294
Юденич Полчаса назад
Комментарий к фото
Первый раз такое вижу. Коллекционер случайно уже не привидение.
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Юденич Полчаса назад
Комментарий к фото
Коллекционер случайно не в розыске?
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