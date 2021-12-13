16 великолепных коллекций от увлеченных людей

Что люди только не собирают! Машинки, игрушки, посуду, игровые приставки... Некоторые даже коллекционируют консервы в кладовке - вдруг пригодятся. Вот несколько отличных коллекций самых разнообразных вещей.
Люди любят окружать себя вещами, которые приносят им радость и вызывают у них интерес. Иногда какие-то предметы нравятся людям гораздо больше остальных, и они начинают приобретать их в неограниченном количестве. Так и возникают коллекции. Собирать можно всё, что душе угодно: игрушки, посуду, кирпичи и даже кнопки от лифта. Мы собрали для вас примеры любопытных коллекций.
Моя коллекция розовых калькуляторов
Вот коллекция, которую вы, вероятно, никогда раньше не видели. Это моя коллекция кнопок лифта!
Найдено с помощью магнита в реках и озёрах
Моя коллекция винтажных привидений
Моя коллекция Hello Kitty
Мой папа коллекционирует солонки и перечницы
Моя коллекция игральных кубиков
Все выпуски National Geographic с 1888 года
Коллекция урановой посуды под лампами чёрного света
Вот моя коллекция маленьких карандашей
Четыре карандаша справа слишком большие и в настоящее время используются, пока не уменьшатся до нужных размеров.
Часть моей коллекции кирпичей и книг про кирпичи
Коробка с моей коллекцией четырёхлистного клевера
Коллекция брошей и заколок в форме цикад
Некоторые из моих винтажных карманных ножей с блёстками
Старые ручки смыва для бачка унитаза
В основном французские, одна из России. Конечно же, немытые.
Жуткие обезьяны
Источник:
- Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными
- Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении
- Вещи из прошлого, которые стали настоящей находкой для ценителей старинных предметов
- 16 случаев, когда старым вещам дали вторую жизнь
- 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное
Понравилось17