Девушка уменьшила грудь, но её решение раскритиковали

"Я получала высшее образование в Винчестере, который гораздо меньше моего родного города. Я подумала, что там у меня будет больше шансов получить направление на операцию. После долгих обсуждений комиссия в конце концов сказала "да" - я была на седьмом небе от счастья".

Однако британке пришлось ждать еще два года своей очереди.