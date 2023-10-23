Девушка уменьшила грудь, но её решение раскритиковали

Уже в подростковом возрасте Амба Роуз из британского Мидлендса стала объектом нападок из-за пышной груди. После мучительных лет борьбы с неуверенностью в себе и постоянными болями девушка легла под нож, чтобы уменьшить грудь до пятого размера.
"Я страдала с подросткового возраста, в школе было невыносимо. Одноклассники называли меня "гамбургерными сосками", распечатывали изображения гамбургеров, приклеивали их на себя и танцевали, изображая меня. А еще они говорили, что у меня есть грудь только потому, что я толстая. Даже когда я поступила в университет, люди не смотрели мне в глаза - они смотрели на мою грудь. Я слышала сплетни обо мне, где бы ни находилась. Я также заметила, что если я просто по-дружески общалась с мальчиком, другим девочкам это не нравилось, они меняли ко мне отношение", -делится Амба.
"Когда я выложила себя в Интернете, все стало ещё хуже - посыпались отвратительные комментарии. Я гораздо больше, чем моя грудь".
Не только издевательства заставили девушку решиться на операцию: большая грудь также доставляла ей физическую боль.
"Мне пришлось оплатить услуги мануального терапевта и много раз брать отгулы на работе из-за болей в спине, которые вызывала грудь. Я хотела уменьшить бюст с 15 лет и умоляла врачей сделать это. Даже думала обратиться в частную клинику, но это стоило бы 12000 фунтов стерлингов. Я работаю с 15 лет и, несмотря на сбережения, мне нужно платить за квартиру и содержать себя. У меня бедная семья, поэтому материальной помощи ждать не от кого".
"Я получала высшее образование в Винчестере, который гораздо меньше моего родного города. Я подумала, что там у меня будет больше шансов получить направление на операцию. После долгих обсуждений комиссия в конце концов сказала "да" - я была на седьмом небе от счастья".
Однако британке пришлось ждать еще два года своей очереди.
Она вспоминает: "Когда я очнулась после операции, то испытала сильные эмоции. Это было странное чувство - так долго носить на себе тяжесть, а потом её больше нет".
"Врачи были вынуждены перерезать мои молочные протоки, поэтому в будущем я не смогу кормить грудью. Существуют разные способы уменьшения груди, позволяющие сохранить молочные протоки. Но это наиболее безопасный вариант, снижающий риск некроза сосков, а о детях я пока не задумываюсь".
Амбу прооперировали в июле, она все еще находится на реабилитации, которая займет от полугода до года. Однако уже сейчас она чувствует себя по-новому.
"У меня нет болей в спине, мне не нужно отпрашиваться с работы, я могу заниматься спортом и делать то, что мне очень нравится, например, прыгать на батуте".
"Мой парень, друзья и семья поддерживали меня на протяжении всего пути, потому что они знают, как отчаянно я этого хотела. После операции я потеряла около 6000 подписчиков. Мужчины говорят, что теперь я "ни на что не годна". Я эти слова воспринимаю как благословение", - призналась Роуз.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Огромные сиськи это бабам ну вот ни разу не радость и тупо жить с этим сложно, физически.
он вырос точно)