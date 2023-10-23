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Девушка уменьшила грудь, но её решение раскритиковали

Девушка уменьшила грудь, но её решение раскритиковали

Автор:
23 октября 2023 09:37
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Размер   бюст   грудь   операция   уменьшение   
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Уже в подростковом возрасте Амба Роуз из британского Мидлендса стала объектом нападок из-за пышной груди. После мучительных лет борьбы с неуверенностью в себе и постоянными болями девушка легла под нож, чтобы уменьшить грудь до пятого размера.

"Я страдала с подросткового возраста, в школе было невыносимо. Одноклассники называли меня "гамбургерными сосками", распечатывали изображения гамбургеров, приклеивали их на себя и танцевали, изображая меня. А еще они говорили, что у меня есть грудь только потому, что я толстая. Даже когда я поступила в университет, люди не смотрели мне в глаза - они смотрели на мою грудь. Я слышала сплетни обо мне, где бы ни находилась. Я также заметила, что если я просто по-дружески общалась с мальчиком, другим девочкам это не нравилось, они меняли ко мне отношение", -делится Амба.


"Когда я выложила себя в Интернете, все стало ещё хуже - посыпались отвратительные комментарии. Я гораздо больше, чем моя грудь".

Не только издевательства заставили девушку решиться на операцию: большая грудь также доставляла ей физическую боль.

"Мне пришлось оплатить услуги мануального терапевта и много раз брать отгулы на работе из-за болей в спине, которые вызывала грудь. Я хотела уменьшить бюст с 15 лет и умоляла врачей сделать это. Даже думала обратиться в частную клинику, но это стоило бы 12000 фунтов стерлингов. Я работаю с 15 лет и, несмотря на сбережения, мне нужно платить за квартиру и содержать себя. У меня бедная семья, поэтому материальной помощи ждать не от кого".

"Я получала высшее образование в Винчестере, который гораздо меньше моего родного города. Я подумала, что там у меня будет больше шансов получить направление на операцию. После долгих обсуждений комиссия в конце концов сказала "да" - я была на седьмом небе от счастья".

Однако британке пришлось ждать еще два года своей очереди.

Она вспоминает: "Когда я очнулась после операции, то испытала сильные эмоции. Это было странное чувство - так долго носить на себе тяжесть, а потом её больше нет".

"Врачи были вынуждены перерезать мои молочные протоки, поэтому в будущем я не смогу кормить грудью. Существуют разные способы уменьшения груди, позволяющие сохранить молочные протоки. Но это наиболее безопасный вариант, снижающий риск некроза сосков, а о детях я пока не задумываюсь".

Амбу прооперировали в июле, она все еще находится на реабилитации, которая займет от полугода до года. Однако уже сейчас она чувствует себя по-новому.

"У меня нет болей в спине, мне не нужно отпрашиваться с работы, я могу заниматься спортом и делать то, что мне очень нравится, например, прыгать на батуте".

"Мой парень, друзья и семья поддерживали меня на протяжении всего пути, потому что они знают, как отчаянно я этого хотела. После операции я потеряла около 6000 подписчиков. Мужчины говорят, что теперь я "ни на что не годна". Я эти слова воспринимаю как благословение", - призналась Роуз.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   Размер   бюст   грудь   операция   уменьшение   
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9  комментариев
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FreelancerND 2 часа назад
Бля, мужики [мат] конечно. Беееее, бееее, сиськи уменьшила, теперь н на что не годна. Сука, ты накачай себе яйца, чтоб каждое по два кило было, и поживи так в свое удовольствие
Огромные сиськи это бабам ну вот ни разу не радость и тупо жить с этим сложно, физически.
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1k
roman-delisov 5 минут назад
Ну, ей тогда и жопу надо было уменьшать.
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4k
fkamash 24 минуты назад
Очередная "жертва". Зависимость от жалений.
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3k
Autumn2015 48 минут назад
На самом деле ни разу не удивительно,в мире каждая вторая операция на груди -по ее уменьшению , много народов у которых женщины с генетически большой грудью, те же латиносы, армяне, вот и уменьшают, ибо это мучение.
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Друг интересуется - нахуахуа?
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6k
Бу 2 часа назад
сиськЭ уменьшила, а про живот забыла)
он вырос точно)
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sos1960sos 2 часа назад
А ведь могла для себя одну уменьшить, а другую оставить подписчикам, как она есть...
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Теперь живот надо убирать. Если грудь и живот одинаковые, то считается что грудь нулевого размера.
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