В Индии неуправляемый поезд "сбежал" от машинистов и проехал 80 км сам по себе

Инцидент произошёл в воскресенье во время смены экипажа. Товарняк из 53 вагонов, тяжело груженых щебнем, шел из Джамму и Кашмира в Пенджаб. На пересадочной станции Катуа поездная бригада должна была смениться.

Машинист и помощник вышли на перрон, а поезд взял, да и поехал под уклон. Видимо, его забыли поставить на ручной тормоз, сообщает издание The Times of India.