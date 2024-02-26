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В Индии неуправляемый поезд "сбежал" от машинистов и проехал 80 км сам по себе

В Индии неуправляемый поезд "сбежал" от машинистов и проехал 80 км сам по себе

Автор:
26 февраля 2024 20:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   ЧП   инцидент   машинист   поезд   управление   
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В Индии поезд из 53 вагонов с щебнем проехал 80 км без машинистов. Он смог развить скорость до 100 км/ч, но при этом никого не убил и не покалечил, - пишет The Times of India.

Инцидент произошёл в воскресенье во время смены экипажа. Товарняк из 53 вагонов, тяжело груженых щебнем, шел из Джамму и Кашмира в Пенджаб. На пересадочной станции Катуа поездная бригада должна была смениться.

Машинист и помощник вышли на перрон, а поезд взял, да и поехал под уклон. Видимо, его забыли поставить на ручной тормоз, сообщает издание The Times of India.

Железнодорожные чиновники были подняты по тревоге на всем маршруте, переезды на участке взяли под охрану.

В итоге, тяжелый неуправляемый состав промчался без остановок мимо пяти станций, набрав скорость более 100 км/ч.

Перехватить его удалось в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях. Говорят, там ещё был заезд в гору, поэтому состав удалось затормозить. О пострадавших или материальном ущербе не сообщалось, власти начали расследование для установления точной причины инцидента.

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Метки: Индия   ЧП   инцидент   машинист   поезд   управление   
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15  комментариев
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37k
Андрей Иванов 3 часа назад
Опять от меня сбежала последняя электричка ...
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3k
Vadim Balabanov 14 минут назад
Комментарий к фото
Слева- это щебень?
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950
Тордион 2 часа назад
Остановили разогнавшийся поезд с щебнем и ни один вагон не сошел с рельс?
Н е - в е р ю !
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68k
Дворняга 3 часа назад
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997
Александр Сергеев 3 часа назад
Начальство подумало:"Так,значит машинистов на этом маршруте можно сокращать." :))
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764
Dober 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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71k
doker 3 часа назад
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7k
Кружок 4 часа назад
СЦБ?
не, не слышали
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11k
kaboza 4 часа назад
такой состав с помощью песка и бревен? за час и пять станций? хотя ендусы они такие
Ссылка youtu.be
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11k
MPEG-8 4 часа назад
Класс заголовков надо поднимать.
"В Индии неуправляемый поезд сбежал от машинистов и уехал в Австралию"
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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