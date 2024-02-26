В Индии неуправляемый поезд "сбежал" от машинистов и проехал 80 км сам по себе

В Индии поезд из 53 вагонов с щебнем проехал 80 км без машинистов. Он смог развить скорость до 100 км/ч, но при этом никого не убил и не покалечил, - пишет The Times of India.
Инцидент произошёл в воскресенье во время смены экипажа. Товарняк из 53 вагонов, тяжело груженых щебнем, шел из Джамму и Кашмира в Пенджаб. На пересадочной станции Катуа поездная бригада должна была смениться.
Машинист и помощник вышли на перрон, а поезд взял, да и поехал под уклон. Видимо, его забыли поставить на ручной тормоз, сообщает издание The Times of India.
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Железнодорожные чиновники были подняты по тревоге на всем маршруте, переезды на участке взяли под охрану.
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В итоге, тяжелый неуправляемый состав промчался без остановок мимо пяти станций, набрав скорость более 100 км/ч.
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Перехватить его удалось в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях. Говорят, там ещё был заезд в гору, поэтому состав удалось затормозить. О пострадавших или материальном ущербе не сообщалось, власти начали расследование для установления точной причины инцидента.
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"В Индии неуправляемый поезд сбежал от машинистов и уехал в Австралию"