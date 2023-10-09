Женщина перепутала поезда и уехала без своих детей

Мама двоих детей вышла на остановке с целью купить продукты, но потом случайно села не в тот поезд.
Ехавшая из Адлера женщина перепутала поезда во время стоянки. Ее дети продолжили ехать в вагоне прежнего железнодорожного состава одни — об этом транспортной полиции сообщил начальник поезда, куда по ошибке села мама двоих детей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО.
На станции Кавказская транспортным полицейским поступило сообщение начальника поезда "Махачкала-Санкт-Петербург" о том, что одна из пассажирок по собственной невнимательности села не в тот поезд, а ее несовершеннолетние дети продолжают ехать в другом.
Полицейские выяснили, что 45-летняя жительница города Санкт-Петербурга, следовала со своими несовершеннолетними детьми 4 и 17 лет на поезде сообщением "Адлер-Санкт-Петербург". На станции Кавказская она решила выйти за продуктами, а вернувшись, перепутав пути, села в поезд "Махачкала-Санкт-Петербург".
Полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось воссоединение матери и детей.
Установлено, что в отношении ребят никаких противоправных действий не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожало.
Сотрудниками полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
Источник:
- Мамы могут всё и даже чуточку больше
- Мама из Флориды родила на свет девочку весом более 6 килограмм
- Самые молодые мамы России и их судьба
- Отец подарил сыну на Рождество плюшевую игрушку с голосом умершей мамы
- В погоне за редким именем родители явно перестарались
Меня в 14 лет с сестрами 9 лет и 4 года родители сожали в поезд и отправляли в Одессу или Феодосию