Женщина перепутала поезда и уехала без своих детей

Ехавшая из Адлера женщина перепутала поезда во время стоянки. Ее дети продолжили ехать в вагоне прежнего железнодорожного состава одни — об этом транспортной полиции сообщил начальник поезда, куда по ошибке села мама двоих детей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО.

На станции Кавказская транспортным полицейским поступило сообщение начальника поезда "Махачкала-Санкт-Петербург" о том, что одна из пассажирок по собственной невнимательности села не в тот поезд, а ее несовершеннолетние дети продолжают ехать в другом.

Полицейские выяснили, что 45-летняя жительница города Санкт-Петербурга, следовала со своими несовершеннолетними детьми 4 и 17 лет на поезде сообщением "Адлер-Санкт-Петербург". На станции Кавказская она решила выйти за продуктами, а вернувшись, перепутав пути, села в поезд "Махачкала-Санкт-Петербург".

Полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось воссоединение матери и детей.