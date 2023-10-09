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Женщина перепутала поезда и уехала без своих детей

Женщина перепутала поезда и уехала без своих детей

Автор:
09 октября 2023 08:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   инцидент   мама   поезд   фейл   
786
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Мама двоих детей вышла на остановке с целью купить продукты, но потом случайно села не в тот поезд.

Ехавшая из Адлера женщина перепутала поезда во время стоянки. Ее дети продолжили ехать в вагоне прежнего железнодорожного состава одни — об этом транспортной полиции сообщил начальник поезда, куда по ошибке села мама двоих детей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО.

На станции Кавказская транспортным полицейским поступило сообщение начальника поезда "Махачкала-Санкт-Петербург" о том, что одна из пассажирок по собственной невнимательности села не в тот поезд, а ее несовершеннолетние дети продолжают ехать в другом.

Полицейские выяснили, что 45-летняя жительница города Санкт-Петербурга, следовала со своими несовершеннолетними детьми 4 и 17 лет на поезде сообщением "Адлер-Санкт-Петербург". На станции Кавказская она решила выйти за продуктами, а вернувшись, перепутав пути, села в поезд "Махачкала-Санкт-Петербург".

Полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось  воссоединение матери и детей. 

Установлено, что в отношении ребят никаких противоправных действий не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Сотрудниками полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

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Метки: Россия   дети   инцидент   мама   поезд   фейл   
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8  комментариев
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873k
А.Берестенко 37 минут назад
17 лет?
Меня в 14 лет с сестрами 9 лет и 4 года родители сожали в поезд и отправляли в Одессу или Феодосию
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5k
Rubiroid_47 Минуту назад
Капец какие вы едкие! Всякое же бывает, ну перепутала. Никакого криминала не случилось.
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283
cmacy 2 минуты назад
Некоторые отцы выходят за сигами или мусор вынести и пропадают. Видимо тоже не на тот поезд садятся. Мир полон опасностей.
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10k
МихА 11 минут назад
Курица тупая. Мало того что не подумала о продуктах заранее, до посадки в поезд, так ещё и поезда перепутала.
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5k
Alex Полчаса назад
Баба - дура.
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65k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
чет не могу перестать ржать .
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1k
Илья 42 минуты назад
В голове не укладывается как можно быть такой тупой
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