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Индиец попытался украсть телефон и был наказан

Индиец попытался украсть телефон и был наказан

Автор:
26 января 2024 08:54
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   вор   инцидент   кража   пассажир   поезд   
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Пассажир поезда помешал вору скрыться с украденным телефоном. Инцидент произошёл неподалёку от Бхагалпура, штат Бихар.

Злоумышленник через окно выхватил телефон у мужчины и попытался сбежать. Однако пассажир схватил его за руку и не отпускал почти километр, пока поезд продолжал свой путь. Индиец висел над рельсами, ещё и получал по голове.

Подпись к видео гласит: "Вор пытался украсть телефон у пассажира поезда, но ему это не удалось. Мужчина поймал преступника и держал его в подвешенном состоянии около километра".


Местные жители поспешили поделиться мнениями:

"Кульминационный момент для Бихара".

"Вот это правильно!"

"Бихар только для опытных".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   вор   инцидент   кража   пассажир   поезд   
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8  комментариев
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52k
Aleksandr Час назад
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koleos72 21 минуту назад
Надо было дождаться моста и отпустить!
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4k
Citizenn Полчаса назад
Можно было бы еще об столбы его подрихтовать
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19k
Карлсончек Час назад
Что-то не похоже на индию. Где танцы, где одинаковые родинки? Почему вор и потерпевший не братья? Постанова короче.
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11k
hairov Час назад
Надо было пока он висит, штаны ему снять, было бы веселей
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Прораб Час назад
Какая интересная у людей жизнь!
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