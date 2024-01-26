Индиец попытался украсть телефон и был наказан

Пассажир поезда помешал вору скрыться с украденным телефоном. Инцидент произошёл неподалёку от Бхагалпура, штат Бихар.
Злоумышленник через окно выхватил телефон у мужчины и попытался сбежать. Однако пассажир схватил его за руку и не отпускал почти километр, пока поезд продолжал свой путь. Индиец висел над рельсами, ещё и получал по голове.
Подпись к видео гласит: "Вор пытался украсть телефон у пассажира поезда, но ему это не удалось. Мужчина поймал преступника и держал его в подвешенном состоянии около километра".
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Местные жители поспешили поделиться мнениями:
"Кульминационный момент для Бихара".
"Вот это правильно!"
"Бихар только для опытных".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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