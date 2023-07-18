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Поезд повредил вестибюль станции “Матвеевская” в Москве

Поезд повредил вестибюль станции “Матвеевская” в Москве

Автор:
18 июля 2023 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вестибюль   инцидент   поезд   происшествие   рельсы   
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В Москве грузовой состав, перевозивший рельсы, повредил вестибюль платформы “Матвеевская". Очевидец запечатлел инцидент.

Одна из перевозимых поездом рельс съехала, когда он проезжал мимо платформы.

К счастью, никто из пассажиров и работников станции не пострадал.

Источник:

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Метки: Москва   вестибюль   инцидент   поезд   происшествие   рельсы   
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3  комментария
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978
ruslan d 39 минут назад
Ну хорошо не зашиб никого ...
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11k
ScorpionDS 8 минут назад
Новая фобия ...
, могли же люди там быть, даже отбежать не куда было ...
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46k
Максим Т. 10 минут назад
Как вы за...ли своим вертикальным видео...
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