Поезд повредил вестибюль станции “Матвеевская” в Москве

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В Москве грузовой состав, перевозивший рельсы, повредил вестибюль платформы “Матвеевская". Очевидец запечатлел инцидент.
Одна из перевозимых поездом рельс съехала, когда он проезжал мимо платформы.
К счастью, никто из пассажиров и работников станции не пострадал.
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