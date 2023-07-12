В Турции после проливных дождей на глазах у автомобилистов обрушилась трасса Орду-Сивас

Проливные дожди в Турции начались вечером 8 июля и продолжаются до сих пор. За это время из-за наводнений и оползней повреждены минимум 32 жилых дома и 35 транспортных средств, говорится в заявлении на сайте губернатора Орду. В регионе ведут работы по оценке ущерба и работают над восстановлением инфраструктуры, сообщает РБК.

Из-за непогоды критическая ситуация сложилась и на севере Индии. Там, в результате сильнейших ливней, продолжающихся уже четыре дня подряд, погибли больше 40 человек.