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В Турции после проливных дождей на глазах у автомобилистов обрушилась трасса Орду-Сивас

В Турции после проливных дождей на глазах у автомобилистов обрушилась трасса Орду-Сивас

Автор:
12 июля 2023 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Орду-Сивас   Турция   ЧП   дожди   инцидент   обрушение   погода   трасса   
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В результате непогоды в Турции обвалилась часть трассы Орду — Сивас, соединяющей Черное и Средиземное моря. Шокирующие кадры опубликовало в Twitter издание Büyük Sivas.

На снятом очевидцами видео хорошо видна образовавшаяся на месте дороги глубокая яма, в которую кусками падает асфальт. Постепенно отверстие становится все шире.

Пострадавших при обрушении нет. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что трассу Орду — Сивас закрыли для движения в обоих направлениях.

Проливные дожди в Турции начались вечером 8 июля и продолжаются до сих пор. За это время из-за наводнений и оползней повреждены минимум 32 жилых дома и 35 транспортных средств, говорится в заявлении на сайте губернатора Орду. В регионе ведут работы по оценке ущерба и работают над восстановлением инфраструктуры, сообщает РБК.

Из-за непогоды критическая ситуация сложилась и на севере Индии. Там, в результате сильнейших ливней, продолжающихся уже четыре дня подряд, погибли больше 40 человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.

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Метки: Орду-Сивас   Турция   ЧП   дожди   инцидент   обрушение   погода   трасса   
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4  комментария
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Владимир Час назад
"Бог шельму метит"! Не даром их трясло теперь заливает. Скоро гореть походу будет.
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118k
arek14 18 минут назад
Владимир Владимирович сомневается,как правильно начать письмо.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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