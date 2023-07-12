В Турции после проливных дождей на глазах у автомобилистов обрушилась трасса Орду-Сивас

В результате непогоды в Турции обвалилась часть трассы Орду — Сивас, соединяющей Черное и Средиземное моря. Шокирующие кадры опубликовало в Twitter издание Büyük Sivas.
На снятом очевидцами видео хорошо видна образовавшаяся на месте дороги глубокая яма, в которую кусками падает асфальт. Постепенно отверстие становится все шире.
Пострадавших при обрушении нет. Губернатор провинции Орду Тунджай Сонел сообщил, что трассу Орду — Сивас закрыли для движения в обоих направлениях.
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Проливные дожди в Турции начались вечером 8 июля и продолжаются до сих пор. За это время из-за наводнений и оползней повреждены минимум 32 жилых дома и 35 транспортных средств, говорится в заявлении на сайте губернатора Орду. В регионе ведут работы по оценке ущерба и работают над восстановлением инфраструктуры, сообщает РБК.
Из-за непогоды критическая ситуация сложилась и на севере Индии. Там, в результате сильнейших ливней, продолжающихся уже четыре дня подряд, погибли больше 40 человек.
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Наиболее сложная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.
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