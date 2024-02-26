Когда хотел испечь торт, но всё пошло не так

Готовить обычную еду худо-бедно умеют все. Но вот выпечка — особое искусство, которое дано не каждому! Представляем вашему вниманию коллекцию самых смешных неудач в деле создания и украшения тортов. Приятного аппетита.
1. «Каждый раз, когда моя жена или я смотрим на этот торт, который я сделал, мы начинаем плакать от смеха»
2. «Дочь попросила на день рождения торт в виде одного из наших котов. Я старалась как могла»
3. «Я делала фигурки для свадебного торта и забыла проверить температуру в духовке перед тем, как поставить туда фигурку невесты»
8. «Моя 17-летняя дочка захотела торт с совой на день рождения и прислала фотографию. Мой папа (ему 81 год) решил, что легко сможет повторить этот дизайн»
«Понятия не имею, почему, ведь он инженер-проектировщик электростанций на пенсии. Он торжественно представил свой торт (2-е фото), и я так смеялась, что у меня чай из носа потек».
9. «Моя сестра приготовила это на мой день рождения и принесла в ресторан. Зрелище было впечатляющим, и все посетители останавливались, чтобы сфотографировать этого красавца»
10. «Я пыталась сделать торт в виде малыша Йоды на день рождения своего парня, но на уши не хватило, и он остался без ушей. Тогда мой друг отредактировал фотографию»
«А потом я оставила торт на столе, пока принимала душ, и моя кошка слизала всю глазурь».
11. «Видите эти яйца? Они должны быть в пирогах. Я сделала два шоколадных пирога на выброс»
15. «13-летняя дочь: "Ой, мне надо испечь торт в школу, на основе прочитанной книги. — Помощь нужна? — Не, сама справлюсь"»
16. «Моя попытка приготовить торт "Ежик" на день рождения мамы. Мне 34 года, ей исполнялось 62 года. Вкус был отличный»
17. «Я сказала ребенку, что это последний раз, когда я смешиваю что-либо с пищевыми красителями. Я не пекарь и не создаю шедевров»
22. «Если моя писательская карьера не удастся, я всегда смогу вернуться к выпечке тортов. Это такое облегчение — иметь запасной план»
23. «Однажды я попыталась сделать торт с единорогом, и он получился похожим на Годзиллу. Это был разъяренный единорог»
24. «Моя первая попытка использовать помадку для торта "Призрак оперы". Всем очень понравилось»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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