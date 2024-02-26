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Когда хотел испечь торт, но всё пошло не так

Когда хотел испечь торт, но всё пошло не так

Автор:
26 февраля 2024 17:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   выпечка   горе-кондитер   забавное   не получилось   неудачи на кухне   торты   фейлы   
1777
28

Готовить обычную еду худо-бедно умеют все. Но вот выпечка — особое искусство, которое дано не каждому! Представляем вашему вниманию коллекцию самых смешных неудач в деле создания и украшения тортов. Приятного аппетита.

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«Понятия не имею, почему, ведь он инженер-проектировщик электростанций на пенсии. Он торжественно представил свой торт (2-е фото), и я так смеялась, что у меня чай из носа потек».


«А потом я оставила торт на столе, пока принимала душ, и моя кошка слизала всю глазурь».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   выпечка   горе-кондитер   забавное   не получилось   неудачи на кухне   торты   фейлы   
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9  комментариев
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18k
Karagi Час назад
Тут можно порадоваться хотя бы тому, что ребёнок годную литературу читает.

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3k
VEDICHE 23 минуты назад
23 - почему Годзилла, если это Кинг-Конг?
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37k
Андрей Иванов Полчаса назад
22. «Если моя писательская карьера не удастся, я всегда смогу вернуться к выпечке тортов. Это такое облегчение иметь запасной план»

Вы нихрена не понимаете в высоком искусстве тортопечения. Это торт Вуду
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29k
Егор 38 минут назад
Денни Де Вито - это не торт, это селедка под шубой.
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264
antoshka77 2 часа назад
Упоротая уточка не так страшна, на фоне остальных) . Вряд ли Дени Де Вито в живую страшнее))
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1k
Валерий 2 часа назад
"Приятней видеть,как обнажённая девушка вылезает из торта,чем торт из обнажённой девушки." Дж. Стетхем(С)
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1k
Sumrak58100 2 часа назад
Лучше путь будет неказистый на вид, но съедобный, чем наоборот.
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13k
Copycat 3 часа назад
Комментарий к фото
и вот эта срань тоже нормально поучилась - что не так? это реально этот самый "Хаги-ваги"
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13k
Copycat 3 часа назад
Комментарий к фото
а это вроде норм) даже очень хорошо для того что бы дома изготовить, по тому что какие то фоторееалистичные рисунки на тортах только в спец-кондитерских делают
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