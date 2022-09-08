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25 грандиозных фиаско от горе-кулинаров

25 грандиозных фиаско от горе-кулинаров

Автор:
08 сентября 2022 17:57
Сообщество : Юмор
Метки: Эпические провалы   горе-кулинары   готовка   готовка еды   не получилось   неудачи   неудачи на кухне   провалы кулинаров   фейлы   фиаско   
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26
Понятно, что накосячить при готовке может каждый. Но чтобы накосячить ТАК, нужно очень постараться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эпические провалы   горе-кулинары   готовка   готовка еды   не получилось   неудачи   неудачи на кухне   провалы кулинаров   фейлы   фиаско   
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7  комментариев
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8k
JeanLuk Час назад
Где-то в Люберцах есть качалка, в которой приседали ещё деды во время войны. Так вот, однажды качки решили делать ремонт, начали снимать обои со стен, а там несколько слоёв. Дошли даже до шёлковых обоев XVII века - оказалось, в этом помещении тогда был домик прислуги князя Архипова. и уже под этими обоями газета "Статскъй Фізкультурнікъ", где в разделе смешных историй были напечатаны эти фотографии
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2k
Трям 14 минут назад
Шли бы вы отсюда, петушки...

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2k
vasilykopkov Полчаса назад
Блин, почти все картинки - с запахом...
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Это не смешно, а стыдно! Рукожопы бывают разные, но сварить макароны или пожарить лук - это элементарно!
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
- Милый, мы горим!!!
- Звони пожарным!
- Не могу же я и звонить и фоткать...
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