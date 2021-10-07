Торты, которые не получились

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Испечь торт - задача непростая. Неудивительно, что иногда красивый результат, на который мы надеемся, никак не получается. Ну и что? Зато теперь, глядя на ваш торт, можно от души улыбнуться!
"Мама знает, что я люблю ежиков, и в мой день рождения весь день старалась над этим тортом... Ну что ж, спасибо, ма
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Заказывать торт у частного кондитера иногда бывает рискованно. Слева - образец, справа - то, что получилось
"Моя подруга испекла для приятеля торт с портретом Дэнни де Вито. Ну, не очень удачным портретом"
"Сыну исполнился один год. Мы заказали для него космический торт. На образце все было нормально, нов жизни космонавт оказался каким-то старым и злобным"
"Сделала подруге торт в виде походного костра, но чем дольше на него смотрю, тем больше мне кажется, что я испекла кучку экскрементов"
"Я хотел сделать фото на торте и отдал менеджеру фото на флэшке. Кажется, мы не поняли друг друга"
"Моя первая и последняя попытка сделать торт, посвященный "Звездным войнам". Это, простите, Чубакка"
"Мы хотели сделать милые фигурки для свадебного торта. В итоге, из меня сделали беременную сумоистку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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