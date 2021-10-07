Торты, которые не получились

Испечь торт - задача непростая. Неудивительно, что иногда красивый результат, на который мы надеемся, никак не получается. Ну и что? Зато теперь, глядя на ваш торт, можно от души улыбнуться!

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"Мама знает, что я люблю ежиков, и в мой день рождения весь день старалась над этим тортом... Ну что ж, спасибо, ма 0 Источник:

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"Мой Дарт Мол поправился" 0 Источник:

Малыш Йода в печали 0 Источник:

"Я считаю, для первого раза неплохо" 0 Источник:

"Там было написано "I Love You", но многие буквы отвалились по дороге" 0 Источник:

Заказывать торт у частного кондитера иногда бывает рискованно. Слева - образец, справа - то, что получилось 0 Источник:

"Моя подруга испекла для приятеля торт с портретом Дэнни де Вито. Ну, не очень удачным портретом" 0 Источник:

"Сыну исполнился один год. Мы заказали для него космический торт. На образце все было нормально, нов жизни космонавт оказался каким-то старым и злобным" 0 Источник:

Н-да, двусмысленно получилось 0 Источник:

"Моя первая попытка сделать зеркальную глазурь. Мой вариант справа, увы" 0 Источник:

"Сделала подруге торт в виде походного костра, но чем дольше на него смотрю, тем больше мне кажется, что я испекла кучку экскрементов" 0 Источник:

"Заказали то, что слева, получили то, что справа. Да, бывали у Элмо времена и получше" 0 Источник:

Самая страшная в мире мышь 0 Источник:

"Я хотел сделать фото на торте и отдал менеджеру фото на флэшке. Кажется, мы не поняли друг друга" 0 Источник:

Нямнямка! 0 Источник:

Единорог, поражающий своей наивностью 0 Источник:

"Моя первая и последняя попытка сделать торт, посвященный "Звездным войнам". Это, простите, Чубакка" 0 Источник:

"Я заказала торт в виде моей кошки. Заказ не получился, но он все равно милый" 0 Источник:

"Мы хотели сделать милые фигурки для свадебного торта. В итоге, из меня сделали беременную сумоистку" 0 Источник:

Монстры наступают 0 Источник:

Да, потрепала жизнь Олафа... 0 Источник:

"Приятель хотел на день рождения торт в виде корги" 0 Источник:

Человек-паук сломался, несите следующего! 0 Источник:

Торты в виде ежиков - сложная задача, не всем под силу 0 Источник:

Портрет не совсем удался 0 Источник:

Торт "Взрыв на птицефабрике" 0 Источник:

"Сначала заказала, теперь не знаю, как развидеть" 0 Источник:

"Вместо ленивца у них случайно получился гремлин" 0 Источник:

"Хотела лисичку, а получила монстра какого-то" 0 Источник: