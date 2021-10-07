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Торты, которые не получились

Торты, которые не получились (31 фото)

Автор:
07 октября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-кондитер   забавно   неудача   неудачная выпечка   ну вы даете!   смешно   торты   
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Испечь торт - задача непростая. Неудивительно, что иногда красивый результат, на который мы надеемся, никак не получается. Ну и что? Зато теперь, глядя на ваш торт, можно от души улыбнуться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-кондитер   забавно   неудача   неудачная выпечка   ну вы даете!   смешно   торты   
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