"Все продали и уехали": тюменец, выигравший в лотерею один миллиард рублей, покинул город

Тюменцы-победители лотереи -к публичности и роскоши не привыкли, поэтому планы на дальнейшую жизнь у них были довольно скромные, учитывая сумму выигрыша (за вычетом налога - 850 100 128 рублей).

— В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, — рассказывала Светлана.

Также часть суммы счастливчики хотели отдать на благотворительность.

А вот сумели ли они воплотить планы в жизнь - неизвестно. Близкие к семье люди, говорят, что после того как о них рассказали СМИ, Юрий уволился с работы, семья спешно продала квартиру и уехала. По некоторым сведениям - за границу.

Подтверждения этому нет, но в Тюмени победители лотереи больше не живут. Оно и понятно - едва в местных СМИ появилась информация о земляке, которому улыбнулась удача, в газеты стали обращаться тюменцы с просьбой о материальной помощи. Одна женщина попросила миллион, чтобы купить квартиру для дочки. Были и другие обращения. Кто-то просил денег на поездку в Таиланд, кто-то надеялся, что ему оплатят услуги стоматолога.

Понятно, что узнав, кто именно стал обладателем выигрыша, поток просьб усилился, и тюменцы захотели сменить место жительства.

А вот пользователи сети уверены, что в ситуации с таким выигрышем героям будет в любом случае сложно. Здесь одолеют всевозможные фонды и просители, а за границу еще нужно исхитриться попасть, да хотя бы с частью денег.