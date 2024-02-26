"Все продали и уехали": тюменец, выигравший в лотерею один миллиард рублей, покинул город

Поговаривают, что счастливчик с женой уехал за границу, но это не точно. Однако в Тюмени богатеи больше не живут.
Всегда интересно: как складывается судьба тех, кто внезапно становится богачом. Крупный выигрыш в лотерее - отнюдь не рядовое событие, которое наверняка меняет жизнь человека.
1 января стало известно, что в новогоднем розыгрыше "Русского лото" победителем стал житель Тюмени. Счастливчик сорвал джек-пот, выиграв 1 миллиард рублей. Впрочем, любимец судьбы не торопился объявляться, и целых две недели хранил молчание. Организаторы лотереи искали обладателя выигрышного билета через соцсети и СМИ и, наконец, 15 января стало известно, что огромную сумму денег получит семейная пара - Светлана и Юлий Семёновы.
Победители лотереи - люди скромные, и о них известно не слишком много: Юрий — токарь, его супруга — логопед, она когда-то работала в детском саду Нефтеюганска. Семёновы - счастливые родители, двое взрослых детей пары давно самостоятельны, живут и работают в других городах.
Тюменцы-победители лотереи -к публичности и роскоши не привыкли, поэтому планы на дальнейшую жизнь у них были довольно скромные, учитывая сумму выигрыша (за вычетом налога - 850 100 128 рублей).
— В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, — рассказывала Светлана.
Также часть суммы счастливчики хотели отдать на благотворительность.
А вот сумели ли они воплотить планы в жизнь - неизвестно. Близкие к семье люди, говорят, что после того как о них рассказали СМИ, Юрий уволился с работы, семья спешно продала квартиру и уехала. По некоторым сведениям - за границу.
Подтверждения этому нет, но в Тюмени победители лотереи больше не живут. Оно и понятно - едва в местных СМИ появилась информация о земляке, которому улыбнулась удача, в газеты стали обращаться тюменцы с просьбой о материальной помощи. Одна женщина попросила миллион, чтобы купить квартиру для дочки. Были и другие обращения. Кто-то просил денег на поездку в Таиланд, кто-то надеялся, что ему оплатят услуги стоматолога.
Понятно, что узнав, кто именно стал обладателем выигрыша, поток просьб усилился, и тюменцы захотели сменить место жительства.
А вот пользователи сети уверены, что в ситуации с таким выигрышем героям будет в любом случае сложно. Здесь одолеют всевозможные фонды и просители, а за границу еще нужно исхитриться попасть, да хотя бы с частью денег.
Пока в соцсетях обсуждали, как правильно поступить обладателям огромного выигрыша, в пресс-службе "Спортлото" сообщили, что победители новогоднего розыгрыша всё еще в России, и за рубеж на ПМЖ не собираются.
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"Поговаривают, что счастливчик с женой уехал за границу, но это не точно. Однако, богатеи больше не живут."
Думаю, что вот это все на правах рекламы.
1)Никто никогда целиком весь выигрыш не выплачивал. Выплаты по крупным выигрышам растягиваются на несколько лет.
2)"Русского лото", «Столото» и прочими владеет Армен Саркисян. Уже было море скандалов связанных с этой армянской шарашкой, кому интересно погуглите. Главное одно - ни о какой прозрачности и честности здесь и близко речи нет.