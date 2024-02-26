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"Все продали и уехали": тюменец, выигравший в лотерею один миллиард рублей, покинул город

"Все продали и уехали": тюменец, выигравший в лотерею один миллиард рублей, покинул город

Автор:
26 февраля 2024 14:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Миллиард рублей   Столото   Тюмень   выигрыш   лотерея   новогодний тираж лотереи   счастливчик   
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Поговаривают, что счастливчик с женой уехал за границу, но это не точно. Однако в Тюмени богатеи больше не живут.

Всегда интересно: как складывается судьба тех, кто внезапно становится богачом. Крупный выигрыш в лотерее - отнюдь не рядовое событие, которое наверняка меняет жизнь человека.


1 января стало известно, что в новогоднем розыгрыше "Русского лото" победителем стал житель Тюмени. Счастливчик сорвал джек-пот, выиграв 1 миллиард рублей. Впрочем, любимец судьбы не торопился объявляться, и целых две недели хранил молчание. Организаторы лотереи искали обладателя выигрышного билета через соцсети и СМИ и, наконец, 15 января стало известно, что огромную сумму денег получит семейная пара - Светлана и Юлий Семёновы.


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Победители лотереи - люди скромные, и о них известно не слишком много: Юрий — токарь, его супруга — логопед, она когда-то работала в детском саду Нефтеюганска. Семёновы - счастливые родители, двое взрослых детей пары давно самостоятельны, живут и работают в других городах.


Тюменцы-победители лотереи -к публичности и роскоши не привыкли, поэтому планы на дальнейшую жизнь у них были довольно скромные, учитывая сумму выигрыша (за вычетом налога - 850 100 128 рублей).

— В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином,рассказывала Светлана.

Также часть суммы счастливчики хотели отдать на благотворительность.


А вот сумели ли они воплотить планы в жизнь - неизвестно. Близкие к семье люди, говорят, что после того как о них рассказали СМИ, Юрий уволился с работы, семья спешно продала квартиру и уехала. По некоторым сведениям - за границу.


Подтверждения этому нет, но в Тюмени победители лотереи больше не живут. Оно и понятно - едва в местных СМИ появилась информация о земляке, которому улыбнулась удача, в газеты стали обращаться тюменцы с просьбой о материальной помощи. Одна женщина попросила миллион, чтобы купить квартиру для дочки. Были и другие обращения. Кто-то просил денег на поездку в Таиланд, кто-то надеялся, что ему оплатят услуги стоматолога.


Понятно, что узнав, кто именно стал обладателем выигрыша, поток просьб усилился, и тюменцы захотели сменить место жительства.


А вот пользователи сети уверены, что в ситуации с таким выигрышем героям будет в любом случае сложно. Здесь одолеют всевозможные фонды и просители, а за границу еще нужно исхитриться попасть, да хотя бы с частью денег.


Пока в соцсетях обсуждали, как правильно поступить обладателям огромного выигрыша, в пресс-службе "Спортлото" сообщили, что победители новогоднего розыгрыша всё еще в России, и за рубеж на ПМЖ не собираются.

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Метки: Миллиард рублей   Столото   Тюмень   выигрыш   лотерея   новогодний тираж лотереи   счастливчик   
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17  комментариев
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17k
Majul 46 минут назад
Светить лица и фамилии было конечно верхом рациональности. Ясен хрен теперь опомнились и укатили. Нельзя с такими вещами так "светиться".
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15
xxGbps 2 минуты назад
Когда будет заголовок?:
"Поговаривают, что счастливчик с женой уехал за границу, но это не точно. Однако, богатеи больше не живут."
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11k
Дмитрий 12 минут назад
А по моему это их личное дело. Как, куда и сколько! Считать деньги в чужом кармане не хорошо, говорят.
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5k
Отвратительный Мужик 13 минут назад
Я бы на их месте тоже из Тюмени хватал мешки вокзал отходит в Москву, СПБ или Сочи.
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21k
Shtoppi Полчаса назад
я бы тоже съ36ался из города, а мож и из страны, если бы мое личико засветили сми, сказав при этом, что у меня есть не хилая куча бабла. ну вот и как тут не заподозрить организаторов в сговоре с криминалом, что они победителей сливают якобы случайно? это просто пздц!!!
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?" (с)

Думаю, что вот это все на правах рекламы.
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454
mik6059 Полчаса назад
Свалить за бугор с такими деньгами им не дадут. Да и не так просто. За людей искренне рад. Если получится свалить с деньгами - это будет второй джек-пот
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32k
Юрьевич 36 минут назад
Красивая сказка, но не верю.
1)Никто никогда целиком весь выигрыш не выплачивал. Выплаты по крупным выигрышам растягиваются на несколько лет.
2)"Русского лото", «Столото» и прочими владеет Армен Саркисян. Уже было море скандалов связанных с этой армянской шарашкой, кому интересно погуглите. Главное одно - ни о какой прозрачности и честности здесь и близко речи нет.
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13k
Copycat 38 минут назад
Рад за людей может они давно мечтали уехать в климат потеплей куда нибудь
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