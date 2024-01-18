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«Мозг не воспринимает, что это выигрыш»: токарю из Тюмени выпал миллиард рублей в лотерею, а он не торопился его получать

«Мозг не воспринимает, что это выигрыш»: токарю из Тюмени выпал миллиард рублей в лотерею, а он не торопился его получать

Автор:
18 января 2024 16:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   билет   выигрыш   лотерея   миллиард   токарь   
1923
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Теперь размышляет, что делать с неожиданным богатством.

1 января по ТВ прошёл финальный розыгрыш лотереи и ведущая назвала номер билета победителя. Прошла неделя, потом вторая, а счастливчик всё не объявлялся.

«Мы очень ждём миллиардера», - говорила директор по маркетингу этой лотереи. Но о нём ничего не было известно. Знали лишь, что выигрышный билетик купили в спальном районе Тюмени. Поэтому бросили клич в местных СМИ.

А пока его разыскивали, россияне стали делиться своими проблемами с тюменскими журналистами и просить новоявленного богача о помощи. Например, жительница Кургана попросила подкинуть деньжат на покупку квартиры для дочери:

Работала целый год не покладая рук... Накопила больше 800 тысяч, а цены взлетели. Мы в отчаянии. Если бы победитель смог нам помочь, мы были бы очень благодарны. Добавить денег, чтобы хватило на скромную малосемейку. Не могу смотреть, как моя дочь губит свое здоровье. Не знаю, что делать.

Другая россиянка попросила закрыть ей кредит. Многодетная мать сама этого сделать не может:

Я прошу закрыть в кредит в 600 тысяч рублей, чтобы нам было немного полегче. Сами мы долго не сможем этого сделать ещё, на работу я пока тоже не могу устроиться, должна быть с детьми. Работу на дому тоже пока ничего настоящего не нашла.

Было много всего, одна пенсионерка даже просила оплатить ей зубные протезы.

А потом победитель лотереи всё-таки нашёлся. Это токарь из Тюмени и его жена логопед. О выигрыше узнали сразу, но взяли паузу, чтобы успокоиться. После вычета положенного налога, они получат 850 100 128 рублей.

Мозг не воспринимает, что это выигрыш. Не верится просто. Первым человеком, с кем поделилась, - дочь. Она сказала: «Теперь ты сможешь выполнить свои желания».

В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, - рассказала женщина.

И добавила:

Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом.

К ней присоединился радостный супруг:

Никогда нельзя расстраиваться из-за проигрышей. Это как в рыбалке. Помню, однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее. Тут главное, относиться спокойно, не тратить много средств, всегда надеяться и верить в лучшее.

Тюменцы и впрямь хотят отправить часть денег на благотворительность, так что бабушка может свои протезы и получит. Ну а после счастливчики отправятся в путешествие, купят авто и откроют частную медицинскую практику. Планируют тратить деньги не спеша, чтобы хватило на всю дальнейшую жизнь.

Источник:

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Метки: Тюмень   билет   выигрыш   лотерея   миллиард   токарь   
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28  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Что то мне подсказывает что горе он хапнет
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2k
Андерсен 49 секунд назад
Опять у армян деньги заканчиваются, начали раздувать про выигранный миллиард в расчете на лохов. Знакомая песня. Владелец "Столото" Армен Меружанович Саркисян - вот кто главный выигрывающий в этих лотереях
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6
Игорелл а 6 минут назад
Мужик,если не нужны деньги или не знаешь,что с ними делать то купи мне домик за городом. Очень хочется дышать свежим,чистым воздухом,разводить рыбу завести огородник..купи!!
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12k
Андрей Ма-С 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Dema 14 минут назад
И на всю страну физию выставил,когда надо "абонент временно недоступен".
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4k
Руслан 14 минут назад
Вот хрен знает радоваться за людей или нет. Были и на Фишках истории о тех, кто сорвал банк. И у нас, и в забугорье. Что-то не увидел там счастливых историй
Кто спился, кто сторчался, кто помер, кто промотал всё в короткий срок. Чтобы у кого-то прям жизнь реально изменилась в лучшую сторону - не вспомню ни одного примера.
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972
Дед Мазай 16 минут назад
Некоторые лотерею ставят условие для получения выигрыша, что победитель должен дать разрешение на публикацию имени. Если в данном конкретном случае столько коментариев, что всё подстроено и получат деньги организаторы лотереи, то представьте сколько таких будет, если имя и местоположение победителя не будет обЪявлено? Что до безопасности, то миллиард рублей (и даже больше) есть у многих известных всей стране личностей. Блогеров одних с такими суммами прудом пруди. И ничего, живут как-то с такими деньжищами. Никто их не грабит и не домогается.. И у этих всё будет нормально. Удачи им и поздравления с выигрышем!
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140
kalina23 Полчаса назад
Не для того организуют лотереи, чтоб выдавать крупные выигрыши, какой-то странный будет бизнес. А для того организуют такие рекламные сливы, чтобы наивный люд купил-таки билетик, пускай и с презрительным скепсисом на лице.
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10k
Trenzel2003 40 минут назад
Если бы я выиграл, я бы первым делом постарался сохранить инкогнито!
Ну теперь налетят родственники, даже которых они не подозревали что есть и будут тянуть что бы помогли. Знакомые подтянутся. В общем, зря засветили лица.
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11k
Zемляк 41 минуту назад
И че, все поверили? В лохотрон никто никогда не выиграет, разве что микроподачки иногда размером со стоимостью самого билета или немного выше. А тут... лярд! Все эти новости про тюменского "счастливчика" не более чем замануха. Поверьте.
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35k
Fat Lynx 45 минут назад
И кликуха у него теперь будет - Хоттабыч... поскольку он может исполнять желания.
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761
Максим Химки 45 минут назад
Если я выиграл бы. (хотя не верю в это всё) то точно остался анонимным .
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89k
Доктор Джонс Час назад
Такие деньги требуют тишины...
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78k
Viktor Час назад
Что-то мне кажется, что это бывший токарь!
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110
DarkSkat93 2 часа назад
Если бы они остались инкогнито, то может не было бы попрошаек. Но вот сораюваться можно запросто, деньги на ветер распустить, а потом дерюарессия из за траты всех денег
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5k
Горожанин 2 часа назад
Токарь из Тюмени - рождение нового мема.
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13k
Rus77 2 часа назад
Это всё разводняк для лохов, никто ему не даст такие деньги!
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53k
Андрей 2 часа назад
Первым человеком, с кем поделилась, - дочь. Она сказала: «Теперь ты сможешь выполнить свои желания».
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А потом потоком пойдут люди и будут просить выполнить их желания.
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