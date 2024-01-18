«Мозг не воспринимает, что это выигрыш»: токарю из Тюмени выпал миллиард рублей в лотерею, а он не торопился его получать

Теперь размышляет, что делать с неожиданным богатством.
1 января по ТВ прошёл финальный розыгрыш лотереи и ведущая назвала номер билета победителя. Прошла неделя, потом вторая, а счастливчик всё не объявлялся.
«Мы очень ждём миллиардера», - говорила директор по маркетингу этой лотереи. Но о нём ничего не было известно. Знали лишь, что выигрышный билетик купили в спальном районе Тюмени. Поэтому бросили клич в местных СМИ.
А пока его разыскивали, россияне стали делиться своими проблемами с тюменскими журналистами и просить новоявленного богача о помощи. Например, жительница Кургана попросила подкинуть деньжат на покупку квартиры для дочери:
Работала целый год не покладая рук... Накопила больше 800 тысяч, а цены взлетели. Мы в отчаянии. Если бы победитель смог нам помочь, мы были бы очень благодарны. Добавить денег, чтобы хватило на скромную малосемейку. Не могу смотреть, как моя дочь губит свое здоровье. Не знаю, что делать.
Другая россиянка попросила закрыть ей кредит. Многодетная мать сама этого сделать не может:
Я прошу закрыть в кредит в 600 тысяч рублей, чтобы нам было немного полегче. Сами мы долго не сможем этого сделать ещё, на работу я пока тоже не могу устроиться, должна быть с детьми. Работу на дому тоже пока ничего настоящего не нашла.
Было много всего, одна пенсионерка даже просила оплатить ей зубные протезы.
А потом победитель лотереи всё-таки нашёлся. Это токарь из Тюмени и его жена логопед. О выигрыше узнали сразу, но взяли паузу, чтобы успокоиться. После вычета положенного налога, они получат 850 100 128 рублей.
Мозг не воспринимает, что это выигрыш. Не верится просто. Первым человеком, с кем поделилась, - дочь. Она сказала: «Теперь ты сможешь выполнить свои желания».
В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином, - рассказала женщина.
Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом.
К ней присоединился радостный супруг:
Никогда нельзя расстраиваться из-за проигрышей. Это как в рыбалке. Помню, однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее. Тут главное, относиться спокойно, не тратить много средств, всегда надеяться и верить в лучшее.
Тюменцы и впрямь хотят отправить часть денег на благотворительность, так что бабушка может свои протезы и получит. Ну а после счастливчики отправятся в путешествие, купят авто и откроют частную медицинскую практику. Планируют тратить деньги не спеша, чтобы хватило на всю дальнейшую жизнь.
Источник:
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Ну теперь налетят родственники, даже которых они не подозревали что есть и будут тянуть что бы помогли. Знакомые подтянутся. В общем, зря засветили лица.
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А потом потоком пойдут люди и будут просить выполнить их желания.