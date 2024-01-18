«Мозг не воспринимает, что это выигрыш»: токарю из Тюмени выпал миллиард рублей в лотерею, а он не торопился его получать

А пока его разыскивали, россияне стали делиться своими проблемами с тюменскими журналистами и просить новоявленного богача о помощи. Например, жительница Кургана попросила подкинуть деньжат на покупку квартиры для дочери:

Работала целый год не покладая рук... Накопила больше 800 тысяч, а цены взлетели. Мы в отчаянии. Если бы победитель смог нам помочь, мы были бы очень благодарны. Добавить денег, чтобы хватило на скромную малосемейку. Не могу смотреть, как моя дочь губит свое здоровье. Не знаю, что делать.

Другая россиянка попросила закрыть ей кредит. Многодетная мать сама этого сделать не может:

Я прошу закрыть в кредит в 600 тысяч рублей, чтобы нам было немного полегче. Сами мы долго не сможем этого сделать ещё, на работу я пока тоже не могу устроиться, должна быть с детьми. Работу на дому тоже пока ничего настоящего не нашла.

Было много всего, одна пенсионерка даже просила оплатить ей зубные протезы.

А потом победитель лотереи всё-таки нашёлся. Это токарь из Тюмени и его жена логопед. О выигрыше узнали сразу, но взяли паузу, чтобы успокоиться. После вычета положенного налога, они получат 850 100 128 рублей.