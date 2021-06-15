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Житель Массачусетса выиграл свой второй миллион

Житель Массачусетса выиграл свой второй миллион (3 фото)

Автор:
15 июня 2021 11:18
Сообщество : Истории
Метки: Везунчик   Миллионер   выигрыш   история   лотерея   массачусетс   невероятно   счастливчик   
317
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Майкл Рокка из Питтсфилда во второй раз в жизни сорвал в лотерее джекпот на $1 миллион!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Везунчик   Миллионер   выигрыш   история   лотерея   массачусетс   невероятно   счастливчик   
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4  комментария
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1k
Александр Сергеевич 59 минут назад
Круто.
Это вам не столото.
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Bill Час назад
Хочешь отмывать деньги за наркоторговлю? Не знаешь как легализовать взятку? Заимей друзей среди руководителей какой-нибудь лотереи.
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9k
harlamov Час назад
Как выплаты закончились по первому выигрышу, выиграл еще миллион, делов-то...
Красава мужик, вообще не парится)
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