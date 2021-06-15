Житель Массачусетса выиграл свой второй миллион

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Майкл Рокка из Питтсфилда во второй раз в жизни сорвал в лотерее джекпот на $1 миллион!
Житель Массачусетса выиграл в лотерею $1 миллион через 21 год после того, как сорвал джекпот на такую же сумму в другой лотерее. Майкл Рокка из Питтсфилда во второй раз стал миллионером, купив билет лотереи "Мгновенный джекпот" в магазине товаров для хобби и развлечений Kirk's Variety and Hobby Store в Питтсфилде.
Рокка решил не разбивать выигрыш на части и выбрал вариант единовременной выплаты приза, получив после вычета налогов единовременную выплату в размере $650 000. Официальный представитель лотереи рассказал, что Рокка ранее выигрывал джекпот в $1 миллион долларов также в игре с мгновенным тиражом. Это произошло в мае 2000 года. В тот раз он решил забрать полную сумму приза в виде ежегодных взносов, получив свой последний платеж в мае 2020 года - за год до выигрыша своего второго джекпота.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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