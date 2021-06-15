Житель Массачусетса выиграл свой второй миллион

Рокка решил не разбивать выигрыш на части и выбрал вариант единовременной выплаты приза, получив после вычета налогов единовременную выплату в размере $650 000. Официальный представитель лотереи рассказал, что Рокка ранее выигрывал джекпот в $1 миллион долларов также в игре с мгновенным тиражом. Это произошло в мае 2000 года. В тот раз он решил забрать полную сумму приза в виде ежегодных взносов, получив свой последний платеж в мае 2020 года - за год до выигрыша своего второго джекпота.