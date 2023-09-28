В Британии умер Альбус Дамблдор

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Звездному актёру было 82 года.
Майкл Гэмбон сыграл в фильмах: «Книга Илая», «Омен», «Сонная лощина», «Король говорит», «Небесный капитан и мир будущего», «Kingsman: Золотое кольцо», «Эмма». Был номинирован на «Эмми» и «Золотой Глобус».
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Но известен всем по роли Дамблдора из «Гарри Поттера» - тот самый дед-руководитель школы магии Хогвартс. Он исполнял эту роль с третьей части франшизы.
В последний раз он снимался в кино в 2019 году. Потом с карьерой завязал из-за провалов в памяти - ему стало трудно запоминать свои реплики.
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Слоеный Торт(2004), у него там замечательная роль.
Светлая память.