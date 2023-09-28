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В Британии умер Альбус Дамблдор

В Британии умер Альбус Дамблдор

Автор:
28 сентября 2023 15:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Британия   Гарри Поттер   Майкл Гэмбон   Хогвартс   дамблдор   смерть   
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Звездному актёру было 82 года.

Майкл Гэмбон сыграл в фильмах: «Книга Илая», «Омен», «Сонная лощина», «Король говорит», «Небесный капитан и мир будущего», «Kingsman: Золотое кольцо», «Эмма». Был номинирован на «Эмми» и «Золотой Глобус».

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Но известен всем по роли Дамблдора из «Гарри Поттера» - тот самый дед-руководитель школы магии Хогвартс. Он исполнял эту роль с третьей части франшизы.

В последний раз он снимался в кино в 2019 году. Потом с карьерой завязал из-за провалов в памяти - ему стало трудно запоминать свои реплики.

А сегодня Майкл Гэмбон скончался в больнице от пневмонии. Актёру было 82 года.

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Метки: Британия   Гарри Поттер   Майкл Гэмбон   Хогвартс   дамблдор   смерть   
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4  комментария
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6k
Бу 2 часа назад
соболезнования близким.
Слоеный Торт(2004), у него там замечательная роль.
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1k
Мария Коненкова 12 минут назад
Уточним, Дамблдор-второй. И потому, что послужил заменой первому актёру, и потому, что причиной замены была смерть первого. Да их там треть, наверно, уже не с нами. И Хагрида нет, и Снейпа (Алану Рикману особое мое почтение и земля пухом, уникальный был мужик), и дяди Вернона, и Нарциссы Малфой, и Олливандера, и кентавра... В прошлом году исполнилось 20 лет с выхода первого фильма. Есть ещё крепкие ребята, ещё постарше покойного - Филч живой, профессор Макгоннагл... А ушедшим всем светлая память.
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11k
Dmitry 24 минуты назад
Жаль, хороший актер был.
Светлая память.
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68
ruslan d 2 часа назад
Жаль , харизматичный дядька
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