После жалобы Мизулиной закрылся красноярский бар Elton, в котором своеобразно отметили 23 февраля

Красноярский бар Elton, устроивший скандальную травести-вечеринку в честь Дня защитника Отечества, закрылся на неопределённый срок. Так решил его владелец Артём Демченко. Он заявил, что не в состоянии обеспечить безопасность гостей заведения.





"В ситуации, когда ведётся пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность! Мы, правда, боролись до последнего", — заявил Демченко.





Напомним, что на бар пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая опубликовала у себя в Telegram-канале фрагмент дрэг-шоу с накрашенным мужчиной в военной форме. Она обратилась в МВД с просьбой проверить заведение на пропаганду запрещённого в России ЛГБТ*.