После жалобы Мизулиной закрылся красноярский бар Elton, в котором своеобразно отметили 23 февраля

По словам владельца заведения, ему дали понять, что после скандала нормально работать он не сможет.
Красноярский бар Elton, устроивший скандальную травести-вечеринку в честь Дня защитника Отечества, закрылся на неопределённый срок. Так решил его владелец Артём Демченко. Он заявил, что не в состоянии обеспечить безопасность гостей заведения.
"В ситуации, когда ведётся пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность! Мы, правда, боролись до последнего", — заявил Демченко.
Напомним, что на бар пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая опубликовала у себя в Telegram-канале фрагмент дрэг-шоу с накрашенным мужчиной в военной форме. Она обратилась в МВД с просьбой проверить заведение на пропаганду запрещённого в России ЛГБТ*.
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Красноярские полицейские отреагировали быстро. Проверка заведения на наличие запрещенных предметов и веществ прошла на следующий же день. Правоохранители также проверили 19 человек из числа сотрудников и посетителей бара, 12 из которых доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
Что касается владельца бара, выступившего организатором скандальной вечеринки, проходит проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие букве закона меры, пообещали в местном МВД.
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Как рассказал владелец бара Elton, правоохранители им дали понять, что заведение работать нормально заведение теперь не сможет. Руководство бара в своих соцсетях попрощалось со своими клиентами, как будто навсегда.
"Все это время мы старались быть честными с вами и, в первую очередь, с самими собой. У нас не было ни паленого алкоголя, ни наркотиков. Мы старались создать такую атмосферу, чтобы в “Элтоне” вы чувствовали себя также комфортно, как дома. Вы вдохновляли нас делать то, что раньше даже невозможно было себе представить! <…> Увы, не все гости нашего бара оценили все эти усилия, последствия известны. <…> Прощайте, дорогие гости, и простите, что больше мы не можем быть с вами", — говорится в прощальном письме
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тогда понятно, чьё гнёздышко.
"наш Элтон был на всё горазд, он пианист и ..."
надо же башкой думать, а не только сосать в неё. хоть бы на 8 марта затусили, а не 23 февраля, может ещё обошлось бы.
P.S. Катька молодец! пусть и дальше продолжает лгбтшников и пр. извращенцев за Можай загонять мокрым бушлатом.