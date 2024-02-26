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После жалобы Мизулиной закрылся красноярский бар Elton, в котором своеобразно отметили 23 февраля

После жалобы Мизулиной закрылся красноярский бар Elton, в котором своеобразно отметили 23 февраля

Автор:
26 февраля 2024 14:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мизулина   день защитника отечества   закрытие   полиция   проверка   скандал   травести-шоу   
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По словам владельца заведения, ему дали понять, что после скандала нормально работать он не сможет.

Красноярский бар Elton, устроивший скандальную травести-вечеринку в честь Дня защитника Отечества, закрылся на неопределённый срок. Так решил его владелец Артём Демченко. Он заявил, что не в состоянии обеспечить безопасность гостей заведения.


"В ситуации, когда ведётся пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность! Мы, правда, боролись до последнего", — заявил Демченко.


Напомним, что на бар пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая опубликовала у себя в Telegram-канале фрагмент дрэг-шоу с накрашенным мужчиной в военной форме. Она обратилась в МВД с просьбой проверить заведение на пропаганду запрещённого в России ЛГБТ*.

Красноярские полицейские отреагировали быстро. Проверка заведения на наличие запрещенных предметов и веществ прошла на следующий же день. Правоохранители также проверили 19 человек из числа сотрудников и посетителей бара, 12 из которых доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.


Что касается владельца бара, выступившего организатором скандальной вечеринки, проходит проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие букве закона меры, пообещали в местном МВД.

Как рассказал владелец бара Elton, правоохранители им дали понять, что заведение работать нормально заведение теперь не сможет. Руководство бара в своих соцсетях попрощалось со своими клиентами, как будто навсегда.


"Все это время мы старались быть честными с вами и, в первую очередь, с самими собой. У нас не было ни паленого алкоголя, ни наркотиков. Мы старались создать такую атмосферу, чтобы в “Элтоне” вы чувствовали себя также комфортно, как дома. Вы вдохновляли нас делать то, что раньше даже невозможно было себе представить! <…> Увы, не все гости нашего бара оценили все эти усилия, последствия известны. <…> Прощайте, дорогие гости, и простите, что больше мы не можем быть с вами", — говорится в прощальном письме

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Метки: Видео   Мизулина   день защитника отечества   закрытие   полиция   проверка   скандал   травести-шоу   
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11  комментариев
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5k
Руслан 17 минут назад
Владелец говорит прям по забугорно-либеральной методичке: «ведется пропаганда ненависти», а мы, типа, белые и пушистые.
Мы за всё хорошее, против всего плохого, за любовь, типа. Проходили ужЕ…США, Европа и Канада. В Канаде мужика посадили за то, что он не соглашался с выбором дочери-подростка о смене пола
И весь этот бл@дский цирк там произошёл на наших глазах, в течение 10-15 лет буквально. Так что нех. Хоть Мизулина та еще дочь своей матери, но в вопросе «давить пид@расов и прочую ЛГБТ-шную заразу» я её поддерживаю.
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222
dasn7 5 минут назад
Элтон ещё в 1970-х на высоких каблуках лазил.
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120
Ли Харви Освальд 11 минут назад
А куда надо пожаловаться чтобы Мизулину закрыли, з.а.е.б.а.л.а уже
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
У мню только вопрос а кто это "глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина" - подруга бузовой? - я о ней тоже помимо своей воли узнаю? Или её ещё из моих налогов кормят?
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6k
hhwost Полчаса назад
"Элтон" это в честь Джон который?
тогда понятно, чьё гнёздышко.
"наш Элтон был на всё горазд, он пианист и ..."
надо же башкой думать, а не только сосать в неё. хоть бы на 8 марта затусили, а не 23 февраля, может ещё обошлось бы.
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35k
Korolev 38 минут назад
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21k
Shtoppi 59 минут назад
пусть этот этнический какол демченко сипует в хрюрейх и там устраивает свой тухлый бизнес на травести и пр. изврат-вечеринках. они там подобное любят, поощряют и принимают участие.
P.S. Катька молодец! пусть и дальше продолжает лгбтшников и пр. извращенцев за Можай загонять мокрым бушлатом.
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
На бутылку сажать их бесполезно .
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13k
Григорий Бабкин Час назад
А-я-яй... Надо пожалеть, бедненьких. У них, по-ходу, ещё не отразилось в костяных коробочках сути происходящего. Малолетние дебилы - рекламщики пытаются сделать имя на скандалах. Одно слово - дебилы. Им же на всю страну показали, чем заканчивается такая хрень. Малолетнюю вонючку, Лолиту, Фильку-румына со товарищи публично в говно мордами макнули так, что х*уй отмоются. Но с одного раза не доходит. Ну, а чё? ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ.
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59k
alertol Час назад
Когда уже с ветряными мельницами бороться будем?
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10k
sedoisever Час назад
Что там этот педик говорит? Пропаганда ненависти? А пи@орская пропаганда в День защитника Отечества, это фигня?
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