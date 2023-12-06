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40 отцов, знающих толк в воспитании

40 отцов, знающих толк в воспитании

Автор:
06 декабря 2023 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспитание   отец   ребёнок   фото   шутка   
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41

Мы всем сердцем любим наших отцов. Конечно, порой они бывают строгими, но задора и чувства юмора им не занимать. А как они умеют импровизировать, чтобы выйти из затруднительного положения! В этой подборке собраны уморительные моменты отцовства. И если вам нужен был знак, что пора позвонить родителям и сказать им, что вы их любите, то это именно он.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   воспитание   отец   ребёнок   фото   шутка   
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Егор 47 минут назад
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livaneth 24 минуты назад
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