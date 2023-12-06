40 отцов, знающих толк в воспитании

Мы всем сердцем любим наших отцов. Конечно, порой они бывают строгими, но задора и чувства юмора им не занимать. А как они умеют импровизировать, чтобы выйти из затруднительного положения! В этой подборке собраны уморительные моменты отцовства. И если вам нужен был знак, что пора позвонить родителям и сказать им, что вы их любите, то это именно он.