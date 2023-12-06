40 отцов, знающих толк в воспитании

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Мы всем сердцем любим наших отцов. Конечно, порой они бывают строгими, но задора и чувства юмора им не занимать. А как они умеют импровизировать, чтобы выйти из затруднительного положения! В этой подборке собраны уморительные моменты отцовства. И если вам нужен был знак, что пора позвонить родителям и сказать им, что вы их любите, то это именно он.
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2. "Одно из преимуществ маленького человека в том, что вы можете возить свою дочь на ее джипе Барби, когда она слишком много выпила"
7. "Моя дочь испытывает иррациональный страх перед заколками для волос, но она сказала, что не испугается, если я сделаю это первым"
8. "Год назад я начал отправлять своей девушке такие фотографии, когда она спрашивала, все ли в порядке с ребёнком"
19. "Вы должны поощрять интересы дочери и выходить из зоны комфорта. Не только для того, чтобы сделать её счастливой, но и для того, чтобы стать лучше самому"
30. "Как отец двух маленьких девочек, который любит брать их с собой в лес, я начал фотошопить приключения"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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