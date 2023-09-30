В Нижегородской области подросток променял школу на взрослую жизнь, сбежав с 29-летней тётей

Школьник воспитывался в приёмной семье, и родители держали парня в строгости. Это очень не нравилось родственнице отчима пацана. 29-летняя женщина считала, что с ребёнком обходятся слишком сурово, и постоянно пыталась компенсировать недостаток любви, задаривая пацана дорогими подарками. Добрая тетя также давала парню деньги на еду и одежду, забирала его с собой на совместные прогулки, разрешала покататься на своей машине - BMW Х6 и даже иногда оставляла школьника ночевать у себя.

Приёмной семье это очень не нравилось, однако женщина продолжала вести себя как фея-крёстная. А недавно просто забрала подростка и увезла его к себе. Она развелась с мужем, и теперь живёт с мальчиком и 9-летним сыном. Свой поступок женщина объясняет тем, что она лучше позаботится о парне, которому родители месяцами не покупали одежду и выдавали всего 4 тысячи рублей в месяц на еду. А она, меж прочим, только на "барахлишко" для парня потратила 70 тысяч рублей.