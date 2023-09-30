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В Нижегородской области подросток променял школу на взрослую жизнь, сбежав с 29-летней тётей

В Нижегородской области подросток променял школу на взрослую жизнь, сбежав с 29-летней тётей

Автор:
30 сентября 2023 10:53
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   отношения   подросток   полиция   розыск   сбежал   семья   
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Пацан доволен новой жизнью. Он выкладывает фото, на которых катается на BMW и улыбается.

В Нижегородской области родители разыскивают 16-летнего сына, сбежавшего со своей далёкой родственницей. Парень не выходит с матерью на связь, у него постоянно отключен телефон, хотя на появляющихся в сети фото он выглядит счастливым.


Школьник воспитывался в приёмной семье, и родители держали парня в строгости. Это очень не нравилось родственнице отчима пацана. 29-летняя женщина считала, что с ребёнком обходятся слишком сурово, и постоянно пыталась компенсировать недостаток любви, задаривая пацана дорогими подарками. Добрая тетя также давала парню деньги на еду и одежду, забирала его с собой на совместные прогулки, разрешала покататься на своей машине - BMW Х6 и даже иногда оставляла школьника ночевать у себя.


Приёмной семье это очень не нравилось, однако женщина продолжала вести себя как фея-крёстная. А недавно просто забрала подростка и увезла его к себе. Она развелась с мужем, и теперь живёт с мальчиком и 9-летним сыном. Свой поступок женщина объясняет тем, что она лучше позаботится о парне, которому родители месяцами не покупали одежду и выдавали всего 4 тысячи рублей в месяц на еду. А она, меж прочим, только на "барахлишко" для парня потратила 70 тысяч рублей.


Однако, каковы были истинные намерения у 29-летней дамы, предстоит проверить полиции.

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Метки: дети   отношения   подросток   полиция   розыск   сбежал   семья   
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10  комментариев
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4k
Pechenegiatakuyt 48 минут назад
Сорокалетний я читаю про 29-ти летнюю тётю на Х6
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27k
AzuveR 8 минут назад
Даже когда тётя с ним наиграется. У пацана будет не забываемый момент в его жизни. Сексуальный опыт со зрелой женщиной ,покатушки на бемеве и прочие плюшки.
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12k
Злобный 13 минут назад
Семён Семеныча уже постить можно?

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2k
Владимир Порохин 13 минут назад
а теперь представим , 16-няя сбежала с 29-летним ... Совсем другой коленкор ?
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38k
Александр 19 минут назад
У тети мозг вытек между ног, а парню фортануло не по детски ).
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18k
Shtoppi 40 минут назад
видимо есть что-то в этом шестнадцатилетнем выдающееся, что этой двадцатидевятилетней запало в душу и во всех смыслах заполнило ее внутреннюю пустоту )))))))))
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33k
Snork Snorkoff 57 минут назад
Ну.. повезло мальчонке. Чо теперь ))
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2k
Pogost 58 минут назад
А в чем проблема то?
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