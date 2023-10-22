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Вскрылось только после свадьбы: тайны, о которых стало известно слишком поздно

Вскрылось только после свадьбы: тайны, о которых стало известно слишком поздно

Автор:
22 октября 2023 19:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщины   мужчины   отношения   свадьба   семья   тайна   
4448
16

После свадьбы вторые половинки узнают много нового друг о друге. Перед вами типичные ситуации, о которых поведали пользователи соцсетей. А о какой тайне своего мужа/жены вы узнали только после ЗАГСа?

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Метки: Юмор   женщины   мужчины   отношения   свадьба   семья   тайна   
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39  комментариев
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
А может дело вовсе не в мужиках

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DumDum 7 минут назад
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А потому что не надо было до свадьбы становиться женщиной...
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1k
Татьяна Баженова 21 минуту назад
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Ну, это уже конец. Первый раз должен сразу стать последним. Ждать извинений и надеяться на то, что это было случайно, будет ошибкой, просто время терять.
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23k
Валерий Полчаса назад
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... еврейки?
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Валерий Полчаса назад
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кто писал? Объявись, откуда ты.
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32k
Teodor Полчаса назад
Представляю, как удивится эти "леди" словив леща и снова став хрупкой...
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54k
Мойша 53 минуты назад
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Справа - девушка на свадьбе. Слева - после свадьбы.
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3k
Χάρων 55 минут назад
Richard, а твой муж тебя бьёт?
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54k
Мойша 56 минут назад
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Мойша 57 минут назад
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Мойша 59 минут назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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И мозг не выдержал - убийство в состоянии аффекта.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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46k
Соломей Час назад
Что за дерьмо?
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3k
Anners 2 часа назад
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13k
geminisf 2 часа назад
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Какая чушь.
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
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6k
Трям 2 часа назад
полная .поебень !!!!
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Richard

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