Вскрылось только после свадьбы: тайны, о которых стало известно слишком поздно

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После свадьбы вторые половинки узнают много нового друг о друге. Перед вами типичные ситуации, о которых поведали пользователи соцсетей. А о какой тайне своего мужа/жены вы узнали только после ЗАГСа?
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