Не все медведи ложатся в спячку. Есть шатуны, а есть «обожравшиеся»

Примерно также думают мишки, содержащиеся в неволе. Если не прекращать их кормить, то животинки и не залягут в спячку. Впрочем, активности от них тоже не дождаться. Медведи будут покидать свои укрытия лишь для того, чтобы размяться и перекусить. Всё остальное время косолапые валяются и отдыхают. Но не мне осуждать их за лень и пассивность, в отпуске я веду себя также.