Не все медведи ложатся в спячку. Есть шатуны, а есть «обожравшиеся»

Ни один адекватный медведь не пропустит спячку без причины, ведь в таком случае он может банально не дожить до лета. Только представьте: во время зимнего сна мишка снижает двигательную активность до нуля, скорость метаболизма — на 53%, а сердце бьётся в 4-5 раз медленней. Это же экономия сотен тысяч калорий! Но что будет с животным, если оно не впадёт в спячку?
Есть три разных варианта, и начнём мы с самого депрессивного. Злой, слабый и очень голодный медведь будет шататься по лесу в поисках еды. Да, всё верно, мы говорим про медведей-шатунов. Большинство косолапых этой категории не смогли накопить достаточно жира, чтобы обеспечить себе ленивую зиму, поэтому либо проснулись слишком рано, либо вообще не впадали в спячку.
Некоторые из шатунов просыпаются по другим причинам: слишком громкий шум, подтопление берлоги и гормональные сбои тоже гонят мишек из берлог. Но лечь обратно они уже не в состоянии и теперь вынуждены поддерживать работу разогнанного метаболизма всем, что попадётся под лапу. Даже самый ослабленный медведь в разы сильнее любого человека и способен рассматривать его как аварийный запас белков, жиров и углеводов.
Впрочем, не всегда всё настолько плохо, иногда Потапычи просто задерживаются со спячкой, ведь зимний сон — это не сессия, чётких дат наступления у него нет. Самки обычно укладываются уже в ноябре, когда начинает формироваться снежный покров. А вот самцы могут гулять до декабря или даже до января.
Особенно, если зима тёплая, а лето было богатым на урожай. В таком случае медведи выходят в плюс по калориям и ложиться спать им без надобности: можно просто понизить двигательную активность.
Примерно также думают мишки, содержащиеся в неволе. Если не прекращать их кормить, то животинки и не залягут в спячку. Впрочем, активности от них тоже не дождаться. Медведи будут покидать свои укрытия лишь для того, чтобы размяться и перекусить. Всё остальное время косолапые валяются и отдыхают. Но не мне осуждать их за лень и пассивность, в отпуске я веду себя также.
Источник:
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