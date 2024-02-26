FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16109 постов • 1701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Не все медведи ложатся в спячку. Есть шатуны, а есть «обожравшиеся»

Не все медведи ложатся в спячку. Есть шатуны, а есть «обожравшиеся»

Автор:
26 февраля 2024 09:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   медведи   природа   спячка   факты   фото   шатун   
673
6

Ни один адекватный медведь не пропустит спячку без причины, ведь в таком случае он может банально не дожить до лета. Только представьте: во время зимнего сна мишка снижает двигательную активность до нуля, скорость метаболизма — на 53%, а сердце бьётся в 4-5 раз медленней. Это же экономия сотен тысяч калорий! Но что будет с животным, если оно не впадёт в спячку?

Есть три разных варианта, и начнём мы с самого депрессивного. Злой, слабый и очень голодный медведь будет шататься по лесу в поисках еды. Да, всё верно, мы говорим про медведей-шатунов. Большинство косолапых этой категории не смогли накопить достаточно жира, чтобы обеспечить себе ленивую зиму, поэтому либо проснулись слишком рано, либо вообще не впадали в спячку.

×
×

Некоторые из шатунов просыпаются по другим причинам: слишком громкий шум, подтопление берлоги и гормональные сбои тоже гонят мишек из берлог. Но лечь обратно они уже не в состоянии и теперь вынуждены поддерживать работу разогнанного метаболизма всем, что попадётся под лапу. Даже самый ослабленный медведь в разы сильнее любого человека и способен рассматривать его как аварийный запас белков, жиров и углеводов.

Впрочем, не всегда всё настолько плохо, иногда Потапычи просто задерживаются со спячкой, ведь зимний сон — это не сессия, чётких дат наступления у него нет. Самки обычно укладываются уже в ноябре, когда начинает формироваться снежный покров. А вот самцы могут гулять до декабря или даже до января.

Особенно, если зима тёплая, а лето было богатым на урожай. В таком случае медведи выходят в плюс по калориям и ложиться спать им без надобности: можно просто понизить двигательную активность.

Примерно также думают мишки, содержащиеся в неволе. Если не прекращать их кормить, то животинки и не залягут в спячку. Впрочем, активности от них тоже не дождаться. Медведи будут покидать свои укрытия лишь для того, чтобы размяться и перекусить. Всё остальное время косолапые валяются и отдыхают. Но не мне осуждать их за лень и пассивность, в отпуске я веду себя также.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   медведи   природа   спячка   факты   фото   шатун   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Круэлла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1257330



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде
Какой подвиг совершили котики в блокадном Ленинграде
Набирающие популярность в сообществах
Знаменская площадь старого Петербурга
Знаменская площадь старого Петербурга
Часы "Заря" из советских времен. Смотрите, какие все разные
Часы "Заря" из советских времен. Смотрите, какие все разные
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#кот#Китай#кино#полиция#Санкт-Петербург#собака#ученые
#фото#в мире#СССР#факты#милота#интересно#США#Россия
#забавно#люди#история#Прикол#Питер#неудачи#Реакция#фейл
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» 6 интересных фактов из жизни медведя «шатуна» Медведи, которых считали вымершими, вновь появились в Испании Медведи, которых считали вымершими, вновь появились в Испании Дружба на грани фантастики: почему крокодилы нянчат маленьких бегемотов Дружба на грани фантастики: почему крокодилы нянчат маленьких бегемотов Мотылёк-мельник: удивительно, но медведи мигрируют ради охоты на этих насекомых Мотылёк-мельник: удивительно, но медведи мигрируют ради охоты на этих насекомых Бобр: обзор зубов, силы и влияния этого зверя Бобр: обзор зубов, силы и влияния этого зверя

На что жалуетесь?

Вернуться