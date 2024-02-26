Кем же отужинал гигантский питон?

Австралийская организация по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers опубликовала снимок, ставший предметом споров. Местный житель запечатлел в своём гараже питона после сытной трапезы.
"Что же съела эта змея?!" - гласит подпись к снимку.
"Спасибо одному из наших подписчиков, Полу, за эту потрясающую фотографию питона с полным брюхом. Он считает, что змея съела большого поссума. Хищница была вполне счастлива, следующие несколько дней отдыхала и переваривала добычу. В это время года змеи нуждаются в большом объёме пищи", - говорится в описании.
Стюарт Маккензи из Sunshine Coast Snake Catchers сказал: "Сейчас заканчивается сезон размножения, змеи выходят на охоту, в том числе и на мелких домашних животных. Позаботьтесь о том, чтобы ваши питомцы были в доме".
"Мы каждый день видим змей с полным брюхом. В Саншайн-Кост можно встретить таких питонов длиной до трёх метров".
Стюарт также ответил на волнующий многих вопрос: "Из-за ракурса питон кажется больше, но я думаю, что он съел большого поссума".
"Питоны на самом деле не представляют угрозы, только если вы сами не пытаетесь спровоцировать их. Просто держитесь на безопасном расстоянии".
Пост наводнили сотни комментариев:
"Этот поссум больше похож на маленькую собаку".
"По-моему, больше похоже на собаку, козу или маленькую свинью...Покойся с миром, обед".
"Лучше пересчитайте ваших сотрудников".
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Тем временем ещё один специалист обнаружил в комнате 3-летнего мальчика вторую по ядовитости змею в мире. Марка Пелли из Мельбурна попросили убрать полутораметровую сетчатую коричневую змею из комода.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А здесь, видно не успели.