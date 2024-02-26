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Кем же отужинал гигантский питон?

Кем же отужинал гигантский питон?

Автор:
26 февраля 2024 08:07
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   добыча   животные   змея   питон   сезон   
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Австралийская организация по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers опубликовала снимок, ставший предметом споров. Местный житель запечатлел в своём гараже питона после сытной трапезы.

"Что же съела эта змея?!" - гласит подпись к снимку.

"Спасибо одному из наших подписчиков, Полу, за эту потрясающую фотографию питона с полным брюхом. Он считает, что змея съела большого поссума. Хищница была вполне счастлива, следующие несколько дней отдыхала и переваривала добычу. В это время года змеи нуждаются в большом объёме пищи", - говорится в описании.

Стюарт Маккензи из Sunshine Coast Snake Catchers сказал: "Сейчас заканчивается сезон размножения, змеи выходят на охоту, в том числе и на мелких домашних животных. Позаботьтесь о том, чтобы ваши питомцы были в доме".

"Мы каждый день видим змей с полным брюхом. В Саншайн-Кост можно встретить таких питонов длиной до трёх метров".

Стюарт также ответил на волнующий многих вопрос: "Из-за ракурса питон кажется больше, но я думаю, что он съел большого поссума".

"Питоны на самом деле не представляют угрозы, только если вы сами не пытаетесь спровоцировать их. Просто держитесь на безопасном расстоянии".

Пост наводнили сотни комментариев:

"Этот поссум больше похож на маленькую собаку".

"По-моему, больше похоже на собаку, козу или маленькую свинью...Покойся с миром, обед".

"Лучше пересчитайте ваших сотрудников".


Тем временем ещё один специалист обнаружил в комнате 3-летнего мальчика вторую по ядовитости змею в мире. Марка Пелли из Мельбурна попросили убрать полутораметровую сетчатую коричневую змею из комода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   добыча   животные   змея   питон   сезон   
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8  комментариев
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Alexander Gorn 38 минут назад
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Aaron Bezzazrenia 4 минуты назад
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2k
Звёздный странник 12 минут назад
Был же один пост на Фишках, где питон ночью напал на собаку в клетке. Хорошо хозяин вовремя подоспел и оттащил змеюку.
А здесь, видно не успели.
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Wertos Полчаса назад
Может ему мезимчика дать ?
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alexis Час назад
Гад ползучий.
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62k
Андрей Час назад
В австралию - ни ногой! (с)
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Александр Шевченко Час назад
Питон в гараже, змея в комоде, гадюка на кухне - не дом, а серпентарий ...
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