Кем же отужинал гигантский питон?

Стюарт Маккензи из Sunshine Coast Snake Catchers сказал: "Сейчас заканчивается сезон размножения, змеи выходят на охоту, в том числе и на мелких домашних животных. Позаботьтесь о том, чтобы ваши питомцы были в доме".

"Мы каждый день видим змей с полным брюхом. В Саншайн-Кост можно встретить таких питонов длиной до трёх метров".