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Ядовитая змея прилегла отдохнуть в детской

Ядовитая змея прилегла отдохнуть в детской

Автор:
20 июня 2024 15:16
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   змея   игрушка   кровать   ловец   опасность   
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Встреча чёрной змеи с профессиональным ловцом произошла в городе Джимбумба, Австралия. Ядовитая хищница обняла плюшевую игрушку и задремала на детской кровати.

На кадрах, опубликованных компанией Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, Брайс Локетт наклоняется над кроватью, убирает плюшевую игрушку и берёт змею средних размеров за хвост.

"А вот и она", - сказал мужчина, когда змея стала извиваться. Затем он опустил её на пол, и она сама залезла в мешок, после чего ловец и рептилия отправились в путь.


Чёрные змеи в основном встречаются на восточном побережье Австралии. Они пугливы и нападают только тогда, когда их беспокоят.

Симптомы укуса: отёк в месте укуса, потливость, боль в мышцах, рвота и диарея. Большинство жертв испытывают лишь слабые или незначительные боли. Яд этой змеи содержит нейротоксины, не представляющие угрозы для жизни человека.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   змея   игрушка   кровать   ловец   опасность   
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1  комментарий
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Glassy 11 минут назад
Экзотическая страна. Домашние животные тоже экзотические.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3048 постов (2875 в горячем)

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