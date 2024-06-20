Ядовитая змея прилегла отдохнуть в детской

Встреча чёрной змеи с профессиональным ловцом произошла в городе Джимбумба, Австралия. Ядовитая хищница обняла плюшевую игрушку и задремала на детской кровати.
На кадрах, опубликованных компанией Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, Брайс Локетт наклоняется над кроватью, убирает плюшевую игрушку и берёт змею средних размеров за хвост.
"А вот и она", - сказал мужчина, когда змея стала извиваться. Затем он опустил её на пол, и она сама залезла в мешок, после чего ловец и рептилия отправились в путь.
Чёрные змеи в основном встречаются на восточном побережье Австралии. Они пугливы и нападают только тогда, когда их беспокоят.
Симптомы укуса: отёк в месте укуса, потливость, боль в мышцах, рвота и диарея. Большинство жертв испытывают лишь слабые или незначительные боли. Яд этой змеи содержит нейротоксины, не представляющие угрозы для жизни человека.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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